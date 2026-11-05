Балкан постигна историческа първа победа в Еврокъп след успех над Босна в Сараево

Българският шампион Балкан Ботевград записа първия си успех във втория по сила европейски клубен баскетболен турнир – Еврокъп. Възпитаниците на Богдан Караичич се наложиха като гости над Босна Сараево със 78:69 (18:24, 23:15, 20:16, 17:14) и сложиха край на серията си от поражения в надпреварата.

Въпреки ценните две точки, ботевградчани все още заемат последното, осмо място в група „D“ с актив от една победа и пет загуби. Разликата до четвъртата позиция, на която се намира Улм, обаче е само два успеха, което оставя шансовете на българския тим за продължаване напред.

Основата на победата в Сараево беше поставена със стабилна защита. Балкан успя да ограничи домакините до едва 69 точки – най-слабото им офанзивно представяне от началото на сезона. В същото време българският състав поддържаше равномерно темпо в нападение и не допусна сериозни спадове в нито една от четирите части.

Джаванте МакКой беше водещ реализатор за победителите с 27 точки. Александър Стоименов също се представи впечатляващо, като националът записа личен рекорд в турнира с 22 точки. Гаел Бония допринесе за успеха с „дабъл-дабъл“ от 10 точки и 10 борби.

За Босна Сараево най-резултатен беше центърът Реджиналд Пери, който приключи срещата с 21 точки.

В следващия кръг Балкан ще има възможност да затвърди доброто впечатление пред собствена публика. На 10 ноември ботевградчани приемат гръцкия ПАОК в търсене на нова важна победа в Еврокъп.