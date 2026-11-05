Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Баскетбол »
Балкан постигна историческа първа победа в Еврокъп след успех над Босна в Сараево

Балкан постигна историческа първа победа в Еврокъп след успех над Босна в Сараево

5 Ноември, 2026 07:04 517 0

  • балкан ботевград-
  • босна сараево-
  • еврокъп-
  • баскетбол-
  • богдан караичич-
  • джавантe маккой-
  • александър стоименов-
  • гаел бония-
  • реджиналд пери-
  • паок-
  • улм-
  • български баскетбол-
  • европейски клубен баскетбол-
  • група d-
  • победа-
  • спортни новини

Възпитаниците на Богдан Караичич сложиха край на серията си от поражения в надпреварата

Балкан постигна историческа първа победа в Еврокъп след успех над Босна в Сараево - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският шампион Балкан Ботевград записа първия си успех във втория по сила европейски клубен баскетболен турнир – Еврокъп. Възпитаниците на Богдан Караичич се наложиха като гости над Босна Сараево със 78:69 (18:24, 23:15, 20:16, 17:14) и сложиха край на серията си от поражения в надпреварата.

Въпреки ценните две точки, ботевградчани все още заемат последното, осмо място в група „D“ с актив от една победа и пет загуби. Разликата до четвъртата позиция, на която се намира Улм, обаче е само два успеха, което оставя шансовете на българския тим за продължаване напред.

Основата на победата в Сараево беше поставена със стабилна защита. Балкан успя да ограничи домакините до едва 69 точки – най-слабото им офанзивно представяне от началото на сезона. В същото време българският състав поддържаше равномерно темпо в нападение и не допусна сериозни спадове в нито една от четирите части.

Джаванте МакКой беше водещ реализатор за победителите с 27 точки. Александър Стоименов също се представи впечатляващо, като националът записа личен рекорд в турнира с 22 точки. Гаел Бония допринесе за успеха с „дабъл-дабъл“ от 10 точки и 10 борби.

За Босна Сараево най-резултатен беше центърът Реджиналд Пери, който приключи срещата с 21 точки.

В следващия кръг Балкан ще има възможност да затвърди доброто впечатление пред собствена публика. На 10 ноември ботевградчани приемат гръцкия ПАОК в търсене на нова важна победа в Еврокъп.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове