Новак Джокович оцеля срещу Вашеро и продължава в Париж

Новак Джокович започна с трудна победа участието си на „Мастърс 1000“ в Париж. 39-годишният сърбин надделя над Валентин Вашеро с 6:7(5), 7:5, 6:1 след повече от два часа и половина игра.

Успехът има значение не само заради мястото във втория кръг. Джокович продължава битката за класиране на Финалите на ATP в Торино, след като преди турнира беше 11-и в надпреварата. За да запази реални шансове, той трябва да достигне поне до полуфиналите в Париж.

Вашеро показа увереност още в началото. В първата част нямаше пробиви, а сетът стигна до тайбрек. Монакският тенисист се възползва от колебанията на Джокович при подаването и спечели дългия гейм със 7:5 точки.

Така Вашеро поведе в мача, след като вече беше натрупал самочувствие от спечелената титла в Базел. Именно той победи Джокович и в полуфинала на турнира в Шанхай през 2025 г.

Вашеро започна силно и втората част, като постигна ранен пробив. Джокович обаче постепенно стабилизира играта си, върна брейка и изравни резултата.

Сърбинът стигна до решаващия пробив в края на сета, когато Вашеро сервираше за оставане в него. Джокович затвори частта със 7:5 и изпрати мача в трети сет.

В решаващия сет седемкратният шампион в Париж пое контрола. Той проби още в началото, а до края спечели още един гейм при подаване на съперника си. Вашеро не успя да отговори и загуби частта с 1:6.

С победата Джокович стана най-възрастният тенисист с успех в историята на турнира в Париж. Във втория кръг той ще срещне Ринки Хиджиката от Австралия. Квалификантът, който заема 83-о място в световната ранглиста, достигна до тази фаза след победа над Лучано Дардери.