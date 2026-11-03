Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович оцеля срещу Вашеро и продължава в Париж
  Тема: Известни личности

Новак Джокович оцеля срещу Вашеро и продължава в Париж

3 Ноември, 2026 19:55 447 2

  • новак джокович-
  • валентин вашеро-
  • мастърс 1000-
  • париж-
  • финали на атп

Сърбинът обърна мача след загубен първи сет и запази шансовете си за Финалите на ATP в Торино

Новак Джокович оцеля срещу Вашеро и продължава в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович започна с трудна победа участието си на „Мастърс 1000“ в Париж. 39-годишният сърбин надделя над Валентин Вашеро с 6:7(5), 7:5, 6:1 след повече от два часа и половина игра.

Успехът има значение не само заради мястото във втория кръг. Джокович продължава битката за класиране на Финалите на ATP в Торино, след като преди турнира беше 11-и в надпреварата. За да запази реални шансове, той трябва да достигне поне до полуфиналите в Париж.

Вашеро показа увереност още в началото. В първата част нямаше пробиви, а сетът стигна до тайбрек. Монакският тенисист се възползва от колебанията на Джокович при подаването и спечели дългия гейм със 7:5 точки.

Така Вашеро поведе в мача, след като вече беше натрупал самочувствие от спечелената титла в Базел. Именно той победи Джокович и в полуфинала на турнира в Шанхай през 2025 г.

Вашеро започна силно и втората част, като постигна ранен пробив. Джокович обаче постепенно стабилизира играта си, върна брейка и изравни резултата.

Сърбинът стигна до решаващия пробив в края на сета, когато Вашеро сервираше за оставане в него. Джокович затвори частта със 7:5 и изпрати мача в трети сет.

В решаващия сет седемкратният шампион в Париж пое контрола. Той проби още в началото, а до края спечели още един гейм при подаване на съперника си. Вашеро не успя да отговори и загуби частта с 1:6.

С победата Джокович стана най-възрастният тенисист с успех в историята на турнира в Париж. Във втория кръг той ще срещне Ринки Хиджиката от Австралия. Квалификантът, който заема 83-о място в световната ранглиста, достигна до тази фаза след победа над Лучано Дардери.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    1 0 Отговор
    Велик е Джокера! Меси в тениса!

    20:22 03.11.2026

  • 2 12345

    0 0 Отговор
    много пара можеше да се спечели от този мач.аз пропуснах ,защото съм явно слаб играч.засякой на 2,24,а можех да засека 6,74....

    20:43 03.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове