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Карлос Насар атакува световната титла в нова категория

Карлос Насар атакува световната титла в нова категория

4 Ноември, 2026 08:02 961 3

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Ето кога и къде да гледаме българския шампион

Карлос Насар атакува световната титла в нова категория - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпийският шампион и трикратен световен първенец Карлос Насар излиза днес в преследване на поредното голямо отличие. Българският щангист ще се бори за златото на Световното първенство в Нинбо, Китай, като за първи път ще участва в категория до 95 килограма.

Състезанието е насрочено за 13:00 часа българско време. Българските зрители ще могат да проследят представянето на Насар по телевизиите bTV и RING.

Предизвикателството пред 22-годишния българин обаче изглежда сериозно. Според предварителните заявки, публикувани от Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), Насар заема третото място в категория до 95 кг. Това означава, че този път той няма да започне надпреварата с най-високия заявен двубой.

Начело в списъка е иранецът Али Алипур, който е декларирал общ резултат от 400 килограма в двубоя. Именно той се очертава като един от основните съперници на българския шампион в битката за световната титла.

Предварителните заявки обаче не определят крайното класиране и истинската битка ще се реши на подиума. Насар ще има възможност отново да демонстрира класата си и да докаже, че може да бъде сред най-добрите и в новата за него категория.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фАНТОМасс

    1 0 Отговор
    Карлос го чака тежка битка ! Няколко от опонентите му се канят много. А и дават заявки за тежести близки до неговите !
    Вече всички научиха кой е фаворита и си точат зъбите срещу него.

    08:12 04.11.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Ще е трудно, че явно други са във форма и бият рекорди - норми.

    08:15 04.11.2026

  • 3 Госあ

    0 0 Отговор
    Тия па не спреха да променят правила и категории... дано пак ги издъни! пак да променят, после

    08:51 04.11.2026

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