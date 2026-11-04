Карлос Насар атакува световната титла в нова категория

Олимпийският шампион и трикратен световен първенец Карлос Насар излиза днес в преследване на поредното голямо отличие. Българският щангист ще се бори за златото на Световното първенство в Нинбо, Китай, като за първи път ще участва в категория до 95 килограма.

Състезанието е насрочено за 13:00 часа българско време. Българските зрители ще могат да проследят представянето на Насар по телевизиите bTV и RING.

Предизвикателството пред 22-годишния българин обаче изглежда сериозно. Според предварителните заявки, публикувани от Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), Насар заема третото място в категория до 95 кг. Това означава, че този път той няма да започне надпреварата с най-високия заявен двубой.

Начело в списъка е иранецът Али Алипур, който е декларирал общ резултат от 400 килограма в двубоя. Именно той се очертава като един от основните съперници на българския шампион в битката за световната титла.

Предварителните заявки обаче не определят крайното класиране и истинската битка ще се реши на подиума. Насар ще има възможност отново да демонстрира класата си и да докаже, че може да бъде сред най-добрите и в новата за него категория.