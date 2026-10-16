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Маурицио Сари: Трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА, футболистите са подложени на абсурден календар

Маурицио Сари: Трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА, футболистите са подложени на абсурден календар

16 Октомври, 2026 07:00 444 0

  • аталанта-
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  • футбол

На практика не позволихме никакви опасности пред вратата си чак до гола в края

Маурицио Сари: Трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА, футболистите са подложени на абсурден календар - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Аталанта Маурицио Сари изрази задоволство от подобреното представяне на тима при победата с 3:1 над кипърския Пафос в Лигата на конференциите, но в същото време изригна срещу безмилостната програма след поредната травма в лагера на бергамаските.

„Започнахме отлично. За разлика от срещата с Венеция, където пропиляхме доста възможности и загубихме тактическа дисциплина, тази вечер взехме много по-правилни решения кога да бъдем директни и кога да задържаме владението. На практика не позволихме никакви опасности пред вратата си чак до гола в края“, анализира Сари.

„В подобни двубои съществува сериозен риск разликата в класите да се размие. Пафос загуби с 2:3 от Фиорентина миналата година и отстъпи минимално на Ювентус. Този съперник в никакъв случай не биваше да бъде подценяван, така че момчетата се справиха чудесно“, добави италианският специалист.

„Мускулните контузии станаха прекалено много за редица играчи, и то не само в Аталанта. Трябва да изпратим сериозно оплакване до УЕФА и ФИФА, защото футболистите са подложени на абсурден календар. Напълно логично е това да дава своите тежки отражения“, заяви категорично Сари", каза още ядосаният Сари.


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