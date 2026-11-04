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Веласкес: Левски трябва да даде 100% срещу Ягелония

Веласкес: Левски трябва да даде 100% срещу Ягелония

4 Ноември, 2026 18:45 483 2

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Треньорът на „сините“ няма да променя игровата идентичност на отбора и предупреди за опасностите от подценяването на полския съперник

Веласкес: Левски трябва да даде 100% срещу Ягелония - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски няма да променя игровата си идентичност в мача срещу Ягелония, заяви треньорът Хулио Веласкес преди двубоя от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата е на 5 ноември от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Нашата идея е ясна. Имаме идентичност и няма да я променяме нито срещу Ягелония, нито срещу Реал Мадрид, нито срещу който и да е друг съперник“, каза испанският специалист, цитиран от БГНЕС.

Веласкес очаква сериозно изпитание срещу полския отбор. По думите му Ягелония разполага с бързина и качества, които могат да създадат проблеми на столичани. Треньорът подчерта, че Левски трябва да насочи мача към начина, по който иска да играе.

Наставникът посочи и натоварването от шест поредни срещи извън дома, като отбеляза, че футболистите са свършили много работа. Въпреки това той не иска отборът да се задоволява с постигнатото досега.

„Ние сме отбор, който непрекъснато се развива. За нас никога не е достатъчно и винаги трябва да се стремим към подобрение“, заяви Веласкес.

Той призова играчите си да подхождат със скромност и уважение към Ягелония и към турнира. „Ако влезем в мача дори с малко под 100 процента от възможностите си, сме обречени на провал“, предупреди треньорът.

Според Веласкес Левски има добри шансове да спечели, ако се представи на най-високото си ниво. Испанецът уточни, че това се отнася както до колективното представяне, така и до действията на всеки футболист поотделно. Треньорът коментира и отношенията в съблекалнята. Той ги определи като здравословни и основани на взаимно уважение, честност и искреност, независимо от националността на играчите.

Веласкес подчерта, че футболистите трябва да поставят интересите на Левски над личните си цели. Той добави, че именно играчите са главните действащи лица, защото те излизат на терена.

„Изключително щастлив съм да бъда техен треньор“, каза испанският специалист преди домакинството на Ягелония.


София / България
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