Олимпиакос оглави Лига Европа след 0:0 с Рен

Олимпиакос оглави временното класиране в Лига Европа след 0:0 като гост на Рен в мач от четвъртия кръг на основната фаза. Гръцкият тим събра 10 точки, докато френският му съперник е 12-и с пет.

Двата отбора остават без поражение в турнира. За Олимпиакос това беше първо равенство след победите в предишните му мачове, а Рен записа трети хикс. Срещата на „Роажон Парк“ не предложи достатъчно чисти положения пред двете врати. В края на първото полувреме домакините стигнаха до попадение, но то не беше зачетено заради засада.

След почивката нито един от двата състава не успя да промени резултата и мачът завърши без голове. Така Олимпиакос запази лидерската си позиция, поне до изиграването на останалите срещи от кръга.

Другите двубои от четвъртия кръг на Лига Европа се играят в четвъртък. Следващият кръг от основната фаза е насрочен за 26 ноември 2026 г.