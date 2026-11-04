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Олимпиакос оглави Лига Европа след 0:0 с Рен

Олимпиакос оглави Лига Европа след 0:0 с Рен

4 Ноември, 2026 20:30 400 0

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Гръцкият тим събра 10 точки и остана без загуба в основната фаза. Рен е 12-и с пет точки

Олимпиакос оглави Лига Европа след 0:0 с Рен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпиакос оглави временното класиране в Лига Европа след 0:0 като гост на Рен в мач от четвъртия кръг на основната фаза. Гръцкият тим събра 10 точки, докато френският му съперник е 12-и с пет.

Двата отбора остават без поражение в турнира. За Олимпиакос това беше първо равенство след победите в предишните му мачове, а Рен записа трети хикс. Срещата на „Роажон Парк“ не предложи достатъчно чисти положения пред двете врати. В края на първото полувреме домакините стигнаха до попадение, но то не беше зачетено заради засада.

След почивката нито един от двата състава не успя да промени резултата и мачът завърши без голове. Така Олимпиакос запази лидерската си позиция, поне до изиграването на останалите срещи от кръга.

Другите двубои от четвъртия кръг на Лига Европа се играят в четвъртък. Следващият кръг от основната фаза е насрочен за 26 ноември 2026 г.


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