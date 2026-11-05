Тежки поражения! Руски удари засегнаха енергийната система на Украйна

Руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна са причинили нови прекъсвания на електрозахранването и са засегнали работата на електроцентрали и подстанции. Само за последните 24 часа са отчетени над 20 атаки срещу енергийни обекти, съобщи украинският оператор на електропреносната мрежа.
В нощта на 3 срещу 4 ноември руските сили са изстреляли 310 дрона срещу Украйна. Украинските военновъздушни сили са заявили, че 272 от тях са били свалени или неутрализирани чрез радиоелектронна борба. Удари са регистрирани в Киев и областите Хмелницка, Кировоградска, Одеска, Волинска, Тернополска и Житомирска.
Руското министерство на отбраната твърди, че са поразени подстанциите „Наливайковка“ в Киевска област и „Чиживка“ в Житомирска област. Украинските власти съобщават за повреди по енергийни съоръжения и значителни прекъсвания на тока в централната и западната част на страната.
Извънредни прекъсвания в девет области
Президентът Володимир Зеленски е посочил, че извънредни прекъсвания на електрозахранването са въведени в Киев и областите Житомир, Чернигов, Суми, Полтава, Харков, Черкаси, Виница и Донецк. По думите му повтарящите се руски атаки забавят ремонтите и възстановяването на енергийната система.
Първият заместник-министър на енергетиката Артем Некрасов е заявил, че повредите по мрежата са принудили украински атомни електроцентрали да намалят производствения си капацитет. Това ограничава възможностите за компенсиране на щетите по останалите енергийни мощности.
Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че атаките са довели до прекъсвания на електричеството и водоснабдяването в Киев и околните райони. В Одеска област е избухнал пожар в търговски център, а в Ривненска област е била ранена жена.
ISW: Целта е дългосрочно отслабване
Институтът за изследване на войната оценява, че руската кампания през зимата на 2026-2027 г. е насочена към критични подстанции и по-малки съоръжения, които влияят пряко върху преноса на електроенергия. Руски военен блогър, свързан с Кремъл, описва подхода като „по-систематични и рационални“ удари за „стратегическо отслабване“ на Украйна.
Според института настоящата кампания повтаря модела от зимата на 2025-2026 г., когато целта е била да бъдат подкопани енергийната сигурност и промишленият капацитет на страната. Тогава, според цитирани от ISW оценки, са били повредени или унищожени около 80 процента от производството на електроенергия в Украйна.
ISW предупреждава, че подобни последици са възможни и през тази зима, ако Украйна не успее да се защити от ежедневни масирани атаки с дронове и ракети. Институтът определя допълнителните ракети за системите „Пейтриът“, други средства за противовъздушна отбрана и подкрепата за възстановяване на мрежата като ключови за устойчивостта на страната.
Съобщено е използване на ракета „Филин“
Руски военен блогър е заявил, че е нанесен удар по енергиен обект близо до Дубровица в Ривненска област с новата крилата ракета „Филин“. Твърдението за конкретното използване на ракетата не е потвърдено независимо.
Главното управление за военно разузнаване на Украйна посочва, че „Филин“ развива максимална скорост до 800 километра в час и има обсег до 1200 километра. Ракетата се изстрелва от наземна установка с ускорител на твърдо гориво и може да носи бойна глава от 50 или 100 килограма.
Източници: news.bg, apnews.com, hromadske.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално
Типични действия на терористи.
Коментиран от #5, #13
07:16 05.11.2026
2 Ужас
Коментиран от #4
07:17 05.11.2026
3 Сигурно
07:18 05.11.2026
4 По-голяма глyпост
До коментар #2 от "Ужас":можеш ли да съчиниш?
Коментиран от #22
07:19 05.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мишел
Коментиран от #18
07:20 05.11.2026
7 Инна
Твърди се, че най-малко 22 дрона Geranium-2 и три реактивни самолета Geranium-4 са участвали в атаката. След ударите в електроцентралата е избухнал голям пожар, а мащабът на щетите се установява.
През цялата нощ местни канали съобщаваха за удари и експлозии с Geranium в Киев, Харков, Днепропетровск, Синелниково и Запорожие.
07:20 05.11.2026
8 Скоро конгреса в САЩ
И Путин знае това!
Коментиран от #14, #27
07:20 05.11.2026
9 Инна
Твърди се, че най-малко 22 дрона Geranium-2 и три реактивни самолета Geranium-4 са участвали в атаката. След ударите в електроцентралата е избухнал голям пожар, а мащабът на щетите се установява.
През цялата нощ местни канали съобщаваха за удари и експлозии с Geranium в Киев, Харков, Днепропетровск, Синелниково и Запорожие.
07:20 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БОРИС ДЖОНСЪН И НЮЛАНД
Коментиран от #16
07:23 05.11.2026
13 пейо
До коментар #1 от "Нормално":Кой е казал че искат войната да свърши?? Печелят се милиарди от едната и от другата страна като има война. Никой не се интересува от обикновения човек.
Коментиран от #33
07:24 05.11.2026
14 Нека
До коментар #8 от "Скоро конгреса в САЩ":да наливат в кацата без дъно !
Коментиран от #17
07:25 05.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 КИТАЙ ПРАТИ НА ПУТИН 500 000 ЧУВАЛА
До коментар #12 от "БОРИС ДЖОНСЪН И НЮЛАНД":Това е важното.
07:27 05.11.2026
17 Абе те да намерят
До коментар #14 от "Нека":дъното на бункера пък....
07:27 05.11.2026
18 Бабо Мишел
До коментар #6 от "Мишел":Гледай си плетивото.
07:28 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дед МороZ
Коментиран от #34
07:30 05.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дядо ми казваше
До коментар #4 от "По-голяма глyпост":Не търси интелект у русофилите, ако имаха, щяха да са русофоби.
Коментиран от #28, #29, #37
07:32 05.11.2026
23 да, да
До коментар #21 от "петр0 порошенко":Клипчето още го има в Тубата, аз съм си го свалим на компютъра, че може да изчезне...
07:33 05.11.2026
24 Отлично
07:33 05.11.2026
25 Ако Украйна се разпадне
До коментар #15 от "ДОКОЛКОТО СЕ РАЗБИРА":Русия ще получи една огромна територия, от която ще извира нестабилност, престъпност и тероризъм за десетилетия напред. Самата Русия ще пламне.
В Кремъл са абсолютно побъркани или служат на Израел!
Коментиран от #26
07:34 05.11.2026
26 Русия
До коментар #25 от "Ако Украйна се разпадне":Ще си вземе само териториите с хората които и трябват. Останалото което описа ще се влее в ЕС който ще получи едно раково образование което постоянно ще го отслабва
Коментиран от #31
07:40 05.11.2026
27 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Скоро конгреса в САЩ":Ще има ли за златни тоалетни в мазетата на нацистите от Азов?
Коментиран от #32
07:41 05.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 центавос
До коментар #22 от "Дядо ми казваше":демокрацията ме направи русофил
Коментиран от #30
07:44 05.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Русофил
До коментар #26 от "Русия":Кой ти я разказа тая глупост, че й вярваш дори?
07:50 05.11.2026
32 Златни кенефи
До коментар #27 от "Хохо Бохо":Има в Кремъл, позлатени са със златото, което руснаците откраднаха от нас.
07:51 05.11.2026
33 Антирашист 5026
До коментар #13 от "пейо":Това е чиста рашистка позиция ! Украинците защитават родината си !
Коментиран от #38
07:59 05.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бай той Толстой
08:01 05.11.2026
36 факт
Коментиран от #39
08:02 05.11.2026
37 Антирашист 5027
До коментар #22 от "Дядо ми казваше":Не е проблема в русофилите (там има читави хора) проблема е в рашистите !
08:03 05.11.2026
38 Коя родина
До коментар #33 от "Антирашист 5026":Крим?!? Монетата има винаги две страни
08:04 05.11.2026
39 На мен
До коментар #36 от "факт":Хора изгорили 10 българина в Одеса не са ми братя и няма да ги спасявам
08:05 05.11.2026
40 Ами
08:08 05.11.2026
41 отекчен
08:15 05.11.2026