Новини
Свят »
Украйна »
Тежки поражения! Руски удари засегнаха енергийната система на Украйна
  Тема: Украйна

Тежки поражения! Руски удари засегнаха енергийната система на Украйна

5 Ноември, 2026 07:13 1 911 41

  • украйна-
  • руски удари-
  • енергетика-
  • володимир зеленски-
  • пейтриът-
  • киев-
  • виталий кличко

За едно денонощие са отчетени над 20 атаки по енергийни обекти, а през нощта са изстреляни 310 дрона. Институтът за изследване на войната предупреждава за нови щети по украинската икономика през зимата

Тежки поражения! Руски удари засегнаха енергийната система на Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна са причинили нови прекъсвания на електрозахранването и са засегнали работата на електроцентрали и подстанции. Само за последните 24 часа са отчетени над 20 атаки срещу енергийни обекти, съобщи украинският оператор на електропреносната мрежа.

В нощта на 3 срещу 4 ноември руските сили са изстреляли 310 дрона срещу Украйна. Украинските военновъздушни сили са заявили, че 272 от тях са били свалени или неутрализирани чрез радиоелектронна борба. Удари са регистрирани в Киев и областите Хмелницка, Кировоградска, Одеска, Волинска, Тернополска и Житомирска.

Руското министерство на отбраната твърди, че са поразени подстанциите „Наливайковка“ в Киевска област и „Чиживка“ в Житомирска област. Украинските власти съобщават за повреди по енергийни съоръжения и значителни прекъсвания на тока в централната и западната част на страната.

Извънредни прекъсвания в девет области

Президентът Володимир Зеленски е посочил, че извънредни прекъсвания на електрозахранването са въведени в Киев и областите Житомир, Чернигов, Суми, Полтава, Харков, Черкаси, Виница и Донецк. По думите му повтарящите се руски атаки забавят ремонтите и възстановяването на енергийната система.

Първият заместник-министър на енергетиката Артем Некрасов е заявил, че повредите по мрежата са принудили украински атомни електроцентрали да намалят производствения си капацитет. Това ограничава възможностите за компенсиране на щетите по останалите енергийни мощности.

Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че атаките са довели до прекъсвания на електричеството и водоснабдяването в Киев и околните райони. В Одеска област е избухнал пожар в търговски център, а в Ривненска област е била ранена жена.

ISW: Целта е дългосрочно отслабване

Институтът за изследване на войната оценява, че руската кампания през зимата на 2026-2027 г. е насочена към критични подстанции и по-малки съоръжения, които влияят пряко върху преноса на електроенергия. Руски военен блогър, свързан с Кремъл, описва подхода като „по-систематични и рационални“ удари за „стратегическо отслабване“ на Украйна.

Според института настоящата кампания повтаря модела от зимата на 2025-2026 г., когато целта е била да бъдат подкопани енергийната сигурност и промишленият капацитет на страната. Тогава, според цитирани от ISW оценки, са били повредени или унищожени около 80 процента от производството на електроенергия в Украйна.

ISW предупреждава, че подобни последици са възможни и през тази зима, ако Украйна не успее да се защити от ежедневни масирани атаки с дронове и ракети. Институтът определя допълнителните ракети за системите „Пейтриът“, други средства за противовъздушна отбрана и подкрепата за възстановяване на мрежата като ключови за устойчивостта на страната.

Съобщено е използване на ракета „Филин“

Руски военен блогър е заявил, че е нанесен удар по енергиен обект близо до Дубровица в Ривненска област с новата крилата ракета „Филин“. Твърдението за конкретното използване на ракетата не е потвърдено независимо.

Главното управление за военно разузнаване на Украйна посочва, че „Филин“ развива максимална скорост до 800 километра в час и има обсег до 1200 километра. Ракетата се изстрелва от наземна установка с ускорител на твърдо гориво и може да носи бойна глава от 50 или 100 килограма.

Източници: news.bg, apnews.com, hromadske.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    50 69 Отговор
    щом не могат да победят Украйна на фронта.
    Типични действия на терористи.

    Коментиран от #5, #13

    07:16 05.11.2026

  • 2 Ужас

    57 44 Отговор
    Златните тоалетни на Азовците и на Зеленски ще останат без ток.

    Коментиран от #4

    07:17 05.11.2026

  • 3 Сигурно

    26 45 Отговор
    това е отговора за нафтата !

    07:18 05.11.2026

  • 4 По-голяма глyпост

    32 27 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    можеш ли да съчиниш?

    Коментиран от #22

    07:19 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мишел

    47 34 Отговор
    Русия връща Украйна в 1917г..

    Коментиран от #18

    07:20 05.11.2026

  • 7 Инна

    36 31 Отговор
    Както наскоро съобщи западният мониторингов канал AMK Mapping, руски дронове са атакували енергийната инфраструктура на Днепропетровск снощи, като основната цел е била Приднепровската топлоелектрическа централа.
    Твърди се, че най-малко 22 дрона Geranium-2 и три реактивни самолета Geranium-4 са участвали в атаката. След ударите в електроцентралата е избухнал голям пожар, а мащабът на щетите се установява.
    През цялата нощ местни канали съобщаваха за удари и експлозии с Geranium в Киев, Харков, Днепропетровск, Синелниково и Запорожие.

    07:20 05.11.2026

  • 8 Скоро конгреса в САЩ

    29 48 Отговор
    ще гласува огромна военна помощ за Украйна.
    И Путин знае това!

    Коментиран от #14, #27

    07:20 05.11.2026

  • 9 Инна

    17 30 Отговор
    Както наскоро съобщи западният мониторингов канал AMK Mapping, руски дронове са атакували енергийната инфраструктура на Днепропетровск снощи, като основната цел е била Приднепровската топлоелектрическа централа.
    Твърди се, че най-малко 22 дрона Geranium-2 и три реактивни самолета Geranium-4 са участвали в атаката. След ударите в електроцентралата е избухнал голям пожар, а мащабът на щетите се установява.
    През цялата нощ местни канали съобщаваха за удари и експлозии с Geranium в Киев, Харков, Днепропетровск, Синелниково и Запорожие.

    07:20 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БОРИС ДЖОНСЪН И НЮЛАНД

    43 22 Отговор
    Ще им пратят ток в кашони.

    Коментиран от #16

    07:23 05.11.2026

  • 13 пейо

    24 16 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    Кой е казал че искат войната да свърши?? Печелят се милиарди от едната и от другата страна като има война. Никой не се интересува от обикновения човек.

    Коментиран от #33

    07:24 05.11.2026

  • 14 Нека

    26 14 Отговор

    До коментар #8 от "Скоро конгреса в САЩ":

    да наливат в кацата без дъно !

    Коментиран от #17

    07:25 05.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 КИТАЙ ПРАТИ НА ПУТИН 500 000 ЧУВАЛА

    11 26 Отговор

    До коментар #12 от "БОРИС ДЖОНСЪН И НЮЛАНД":

    Това е важното.

    07:27 05.11.2026

  • 17 Абе те да намерят

    2 14 Отговор

    До коментар #14 от "Нека":

    дъното на бункера пък....

    07:27 05.11.2026

  • 18 Бабо Мишел

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Гледай си плетивото.

    07:28 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дед МороZ

    14 0 Отговор
    УжасТ, до началото на зимата има още месец и половина...

    Коментиран от #34

    07:30 05.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дядо ми казваше

    2 26 Отговор

    До коментар #4 от "По-голяма глyпост":

    Не търси интелект у русофилите, ако имаха, щяха да са русофоби.

    Коментиран от #28, #29, #37

    07:32 05.11.2026

  • 23 да, да

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "петр0 порошенко":

    Клипчето още го има в Тубата, аз съм си го свалим на компютъра, че може да изчезне...

    07:33 05.11.2026

  • 24 Отлично

    5 13 Отговор
    Да живее безаналоговата могъща руска армия - най-големия враг на украинските енергийни стълбове трансформатори.

    07:33 05.11.2026

  • 25 Ако Украйна се разпадне

    1 21 Отговор

    До коментар #15 от "ДОКОЛКОТО СЕ РАЗБИРА":

    Русия ще получи една огромна територия, от която ще извира нестабилност, престъпност и тероризъм за десетилетия напред. Самата Русия ще пламне.
    В Кремъл са абсолютно побъркани или служат на Израел!

    Коментиран от #26

    07:34 05.11.2026

  • 26 Русия

    21 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ако Украйна се разпадне":

    Ще си вземе само териториите с хората които и трябват. Останалото което описа ще се влее в ЕС който ще получи едно раково образование което постоянно ще го отслабва

    Коментиран от #31

    07:40 05.11.2026

  • 27 Хохо Бохо

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Скоро конгреса в САЩ":

    Ще има ли за златни тоалетни в мазетата на нацистите от Азов?

    Коментиран от #32

    07:41 05.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 центавос

    17 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дядо ми казваше":

    демокрацията ме направи русофил

    Коментиран от #30

    07:44 05.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Русофил

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Русия":

    Кой ти я разказа тая глупост, че й вярваш дори?

    07:50 05.11.2026

  • 32 Златни кенефи

    2 11 Отговор

    До коментар #27 от "Хохо Бохо":

    Има в Кремъл, позлатени са със златото, което руснаците откраднаха от нас.

    07:51 05.11.2026

  • 33 Антирашист 5026

    0 8 Отговор

    До коментар #13 от "пейо":

    Това е чиста рашистка позиция ! Украинците защитават родината си !

    Коментиран от #38

    07:59 05.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Началото на края-спират атомните централи в Украйна!

    08:01 05.11.2026

  • 36 факт

    5 1 Отговор
    Русия удря по енергийната инфраструктура на Украйна. Украйна удря по нефтената инфраструктура на Русия. Резултатът е, че най-потърпевш от тези удари е Европа. За да спасяваме братята украинци у нас токът достигна космически стойности, на които едва кретащата ни икономика не може да издържи и ще рухне. Цените на газа и те излетяха в небето, което ще помогне за деиндустриализацията на Западна Европа. Скъпият дизел вече убива домакинствата на територията на целия континент. Тази зима ще бъде най-тежката за последните пет години.

    Коментиран от #39

    08:02 05.11.2026

  • 37 Антирашист 5027

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Дядо ми казваше":

    Не е проблема в русофилите (там има читави хора) проблема е в рашистите !

    08:03 05.11.2026

  • 38 Коя родина

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист 5026":

    Крим?!? Монетата има винаги две страни

    08:04 05.11.2026

  • 39 На мен

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "факт":

    Хора изгорили 10 българина в Одеса не са ми братя и няма да ги спасявам

    08:05 05.11.2026

  • 40 Ами

    4 0 Отговор
    Подготвят ги за ЕС членството. Всичко в Украйна ще бъде зелено дотогава. И само от възобновяеми източници.... Парите в бюджета ще идват основно от продажба на въглеродни емисии.

    08:08 05.11.2026

  • 41 отекчен

    3 0 Отговор
    щом ревем нещата не са никак добре за розовите понита и наркоманите уловили са на мойсей жезъла пак

    08:15 05.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания