Тежки поражения! Руски удари засегнаха енергийната система на Украйна

Руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна са причинили нови прекъсвания на електрозахранването и са засегнали работата на електроцентрали и подстанции. Само за последните 24 часа са отчетени над 20 атаки срещу енергийни обекти, съобщи украинският оператор на електропреносната мрежа.

В нощта на 3 срещу 4 ноември руските сили са изстреляли 310 дрона срещу Украйна. Украинските военновъздушни сили са заявили, че 272 от тях са били свалени или неутрализирани чрез радиоелектронна борба. Удари са регистрирани в Киев и областите Хмелницка, Кировоградска, Одеска, Волинска, Тернополска и Житомирска.

Руското министерство на отбраната твърди, че са поразени подстанциите „Наливайковка“ в Киевска област и „Чиживка“ в Житомирска област. Украинските власти съобщават за повреди по енергийни съоръжения и значителни прекъсвания на тока в централната и западната част на страната.

Извънредни прекъсвания в девет области

Президентът Володимир Зеленски е посочил, че извънредни прекъсвания на електрозахранването са въведени в Киев и областите Житомир, Чернигов, Суми, Полтава, Харков, Черкаси, Виница и Донецк. По думите му повтарящите се руски атаки забавят ремонтите и възстановяването на енергийната система.

Първият заместник-министър на енергетиката Артем Некрасов е заявил, че повредите по мрежата са принудили украински атомни електроцентрали да намалят производствения си капацитет. Това ограничава възможностите за компенсиране на щетите по останалите енергийни мощности.

Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че атаките са довели до прекъсвания на електричеството и водоснабдяването в Киев и околните райони. В Одеска област е избухнал пожар в търговски център, а в Ривненска област е била ранена жена.

ISW: Целта е дългосрочно отслабване

Институтът за изследване на войната оценява, че руската кампания през зимата на 2026-2027 г. е насочена към критични подстанции и по-малки съоръжения, които влияят пряко върху преноса на електроенергия. Руски военен блогър, свързан с Кремъл, описва подхода като „по-систематични и рационални“ удари за „стратегическо отслабване“ на Украйна.

Според института настоящата кампания повтаря модела от зимата на 2025-2026 г., когато целта е била да бъдат подкопани енергийната сигурност и промишленият капацитет на страната. Тогава, според цитирани от ISW оценки, са били повредени или унищожени около 80 процента от производството на електроенергия в Украйна.

ISW предупреждава, че подобни последици са възможни и през тази зима, ако Украйна не успее да се защити от ежедневни масирани атаки с дронове и ракети. Институтът определя допълнителните ракети за системите „Пейтриът“, други средства за противовъздушна отбрана и подкрепата за възстановяване на мрежата като ключови за устойчивостта на страната.

Съобщено е използване на ракета „Филин“

Руски военен блогър е заявил, че е нанесен удар по енергиен обект близо до Дубровица в Ривненска област с новата крилата ракета „Филин“. Твърдението за конкретното използване на ракетата не е потвърдено независимо.

Главното управление за военно разузнаване на Украйна посочва, че „Филин“ развива максимална скорост до 800 километра в час и има обсег до 1200 километра. Ракетата се изстрелва от наземна установка с ускорител на твърдо гориво и може да носи бойна глава от 50 или 100 килограма.

Източници: news.bg, apnews.com, hromadske.ua