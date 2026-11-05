Новини
България »
Защо Видин не е Копенхаген?

Защо Видин не е Копенхаген?

5 Ноември, 2026 07:25 1 002 14

  • видин-
  • копенхаген-
  • инфраструктура

Скритите пречки пред енергийния преход в общините

Защо Видин не е Копенхаген? - 1
Снимка: Unsplash
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Автор Д-р Надя Николова-Деме, "Климатека"

Защо едни европейски градове успяват да превърнат климатичните цели в реални промени, а други трудно стигат отвъд отделни проекти? Причините далеч не се изчерпват с финансирането. Изследване в рамките на европейския проект HANDS-ON сравнява готовността на общините в Копенхаген, Парла и Видин да управляват енергийния преход. Резултатите открояват значението на експертния капацитет, достъпа до информация и координацията между общинските звена.

Какви са най-големите пречки пред българските общини, какво можем да научим от Копенхаген и откъде трябва да започне промяната? Разговаряме с д-р Надя Николова-Деме от Софийската енергийна агенция СОФЕНА.

Защо общините имат толкова важна роля в енергийния преход и как решенията им влияят върху ежедневието на хората?

Обикновено свързваме енергийния и климатичния преход с големите европейски цели, новите технологии, възобновяемата енергия или инвестициите в инфраструктура. Голяма част от реалните промени се случват близо до хората: в техния град, район и квартал.

Общините управляват много от услугите и решенията, които влияят пряко върху ежедневието ни – транспорта, обществените сгради, уличното осветление, жилищната политика и градското планиране. Затова начинът, по който една община планира енергийния преход, се отразява върху качеството на въздуха и градската среда, разходите за енергия, достъпа до транспорт и отопление и възможностите за развитие на местната икономика.

В рамките на проекта HANDS-ON изследвате датската столица Копенхаген, испанския град Парла и българския Видин. Защо избрахте точно тях и какво показва сравнението?

Трите общини ни дават възможност да видим различни нива на институционална готовност за енергийния преход.

Копенхаген представлява община с по-развито стратегическо планиране, координационни механизми и по-силна култура на експериментиране и сътрудничество между различните сектори. Парла е междинен случай: община с амбиция и нарастваща осведоменост, но и с оперативни и ресурсни ограничения. Видин е особено интересен за българската перспектива. Той показва предизвикателствата пред общини с ограничени административни ресурси, недостатъчна техническа експертиза, фрагментирана координация и затруднен достъп до данни на местно ниво. Така трите примера очертават различни изходни позиции и нужди от подкрепа.

Какви са най-сериозните предизвикателства пред Видин и различават ли се те от тези на други български общини?

Видин показа много ясно, че проблемът не се изчерпва с липсата на средства. Сред основните предизвикателства са ограничените административни ресурси, недостатъчната техническа експертиза, затрудненият достъп до данни на местно ниво и слабата координация между различните общински звена.

Дори когато има възможност за финансиране, общината трябва да разполага с достатъчно експерти, време и организационен капацитет, за да установи конкретните проблеми, да подготви проект, да координира участниците, да го изпълни и след това да оцени резултатите. Без тези условия финансирането може да остане неизползвано или да доведе само до единичен проект без дългосрочен ефект.

Видин не е изолиран случай. Подобни предизвикателства се срещат и в други общини с ограничени човешки и административни ресурси. Разбира се, не можем да обобщаваме резултатите за всички български общини само въз основа на един пилотен случай.

Какво прави Копенхаген по-подготвен за енергийния преход и кои негови практики могат да бъдат приложени в България?

Копенхаген показва по-добра стратегическа интеграция, по-развити механизми за координация и по-голям капацитет за експериментиране и иновации. Важна е и културата на сътрудничество между различните сектори.

Българските общини не могат директно да копират Копенхаген, тъй като контекстът, ресурсите и мащабът са различни. Но могат да приложат някои принципи: по-добра координация между общинските отдели, системно използване на данни при вземането на решения, постоянно участие на гражданите и заинтересованите страни и възможност за малки пилотни проекти, от които общината да се учи.

Тези подходи не изискват непременно огромни инвестиции. В някои случаи промяната започва от начина, по който администрацията работи заедно.

Кои са най-важните способности, които българските общини трябва да развият, за да управляват успешно този вид преход?

Бих откроила три основни направления:

Стратегическо и системно планиране. Общините трябва да могат да гледат отвъд конкретния проект и да разбират връзките между енергия, транспорт, жилища, социална политика, икономика и климат.

Координация и работа с хора. Енергийният преход не може да бъде задача само на един отдел. Необходими са умения за сътрудничество между различни общински звена, институции, бизнес, граждани и организации.

Способност за учене и експериментиране. Не всеки подход работи от първия път. Общините трябва да изпробват решения в малък мащаб, да измерват резултатите и да ползват наученото в следващите си действия.

Тези умения съответстват и на основните пропуски, установени в анализа.

В изследването разграничавате три типа общини: администратори, обучаващи се и иноватори. Какво означават тези категории и къде се намират българските общини?

Не бих поставила всички български общини в една категория, защото между тях има големи различия. Но ако използваме типологията като ориентир, значителна част от общините с ограничени ресурси вероятно се намират по-близо до профила „Администратор“, докато някои постепенно се придвижват към „Обучаващи се“.

„Администраторът“ изпълнява своите задължения, но често работи реактивно, според наличните процедури и възможности за финансиране.

„Обучаващата се“ община разпознава необходимостта от промяна, търси нови подходи и изгражда партньорства, но все още среща трудности при осигуряването на ресурси и разширяването на успешните решения.

„Иноваторът“ има по-силна култура на експериментиране, интегриран подход и дългосрочна стратегическа ориентация.

Това типизиране не е етикет, а начин да разберем от каква подкрепа се нуждае дадена община и да предложим подходящи обучения, които да ѝ помогнат да постигне целите на енергийния преход.

Какви са рисковете, ако общините не успеят да изградят необходимия капацитет?

Основният риск е енергийният преход да остане на ниво отделни проекти, вместо да се превърне в последователна политика. Това може да доведе до пропуснати възможности за финансиране, по-бавна модернизация на сградите и инфраструктурата, по-високи разходи за енергия и по-слаба конкурентоспособност на местната икономика.

Има и социален риск. Ако преходът не бъде добре планиран, най-уязвимите домакинства могат да останат извън ползите от него.

Община, която развива необходимия капацитет, може да превърне енергийния преход във възможност за по-добра градска среда, нови инвестиции, по-ниски разходи, по-качествени услуги и по-голямо участие на гражданите. Габрово и Бургас се открояват като водещите примери за енергиен преход в България, защото не ограничават зелената трансформация само до изграждането на соларни и други възобновяеми мощности. Двата града прилагат модели, които включват местната власт, гражданите, бизнеса, енергийната ефективност и европейското финансиране

Как изводите от изследването ще бъдат използвани в следващия етап на проекта HANDS-ON?

Един от най-обнадеждаващите изводи е, че институционалният капацитет не е нещо статично. Общините могат да се учат и да променят начина, по който работят.

Важно е да се създадат условия знанията да се споделят, отделите да работят заедно, проектите да се оценяват и успешните решения да могат да се прилагат и на други места.

Именно затова следващият етап на проекта е насочен към практически обучения и изграждане на капацитет в области като енергийна ефективност, възобновяема енергия, гражданско участие, местни енергийни общности, климатични рискове и устойчива мобилност.

Ако днес разговаряте с кмет на средно голяма българска община, коя е първата стъпка, която бихте препоръчали да предприеме още утре?

Бих му препоръчала да започне с въпроса:„Какви са най-големите енергийни и социални проблеми на нашата община и имаме ли необходимите хора и данни, за да ги разберем и потърсим решения?“

След това бих препоръчала да направи прост вътрешен преглед: кои хора в администрацията работят по енергия, транспорт, жилища, градско планиране и социални политики и как обменят информация помежду си. Следващата стъпка е да се определят няколко конкретни приоритета и да се създаде малък екип, който да работи по тях.

Понякога най-важната промяна започва с това различните хора в администрацията да работят заедно по един и същ проблем.

Ако Видин и Копенхаген имат една и съща цел – чиста енергия и климатична неутралност, как може да се скъси дистанцията между тях?

Както показва сравнението между двата града, разликата не е само във финансовите ресурси, а и в начина, по който общините планират и управляват енергийния преход.

Затова по-важно е Видин да изгради собствен капацитет според местните условия. Това означава да инвестира в хората, които управляват промяната, и постепенно да премине от реактивно управление към дългосрочно и стратегическо планиране.

Това е и основното послание на изследването: чистият енергиен преход е едновременно технологичен, социален и институционален процес. Ако изградим инфраструктурата, но не развием капацитета на хората и институциите да я управляват, няма да използваме пълния потенциал на промяната.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 в кратце

    8 0 Отговор
    Видин не е Кьовенхавн,защото България е много по-на юг.

    07:33 05.11.2026

  • 3 Очаквахме

    8 0 Отговор
    И България да е Швейцария на Балканите.Вервахме и в 800те дни .Но вече 37 години сме си същите Сега чакаме да скачаме пак , че 45 години стигат.

    07:44 05.11.2026

  • 4 Във Видин

    3 0 Отговор
    Са по-малко тъмните.

    07:44 05.11.2026

  • 5 Защото в Копенхаген

    7 0 Отговор
    Няма тикви и прасета , системата работи безупречно , няма рушвети и наш човек. Здравеопазване , инфраструктура, образование , всичко е на ниво. Пак се повтарям , там няма тиква и прасе !!!!

    07:46 05.11.2026

  • 6 Овчар

    3 0 Отговор
    Тази лисица не мисли за никой..Тя рекламира продукт на олигархията и го представя като спасение..

    07:47 05.11.2026

  • 7 Тик-Ток

    6 0 Отговор
    Все едно да сравнявате кочина с градина

    08:01 05.11.2026

  • 8 12...34

    6 0 Отговор
    Защото ако Копенхаген беше в България щеше да е като Видин

    08:03 05.11.2026

  • 9 Една дума

    1 1 Отговор
    КОМУНИЗЪМ

    08:06 05.11.2026

  • 10 зелената амеба ни дава акъл

    2 0 Отговор
    Как ще сравняваш Копенхаген с Видин!? Копенхаген с 1 330 993 жители е най-голямата градска област съдържаща 18 общини в Дания. Видин - 33 127 жители. Защо така бе, Надя Николова-Деме, говориш пълни глупости?

    08:07 05.11.2026

  • 11 то бива тъпотии ама

    0 0 Отговор
    защо видин трябва да е копенхаген???

    08:16 05.11.2026

  • 12 Не е карма

    0 0 Отговор
    Вижте за кой са гласували и ще разберете.

    08:18 05.11.2026

  • 13 лют пипер

    0 0 Отговор
    Площта на Дания (без отвъдморските територии) е 43 094 км². По-малка е от България,но Само в столицата й живеят над един милион и осемстотин хиляди души.

    08:18 05.11.2026

  • 14 Курдо Коленков

    0 0 Отговор
    Все едно миризлив селски цървул да бъде модерна маратонка от реномирана фирма. Е няма как да стане.

    08:19 05.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове