Сериозна криза в Рома

Сериозни кадрови проблеми имат да решават в Рома. Днес Пауло Дибала и Ману Коне ще преминат медицински прегледи, но не се очаква да бъдат на разположение за утрешния двубой на срещу Дженоа. Това поставя старши треньора Джан Пиеро Гасперини в тежка ситуация, тъй като той ще трябва да се справя без петима основни играчи.

Двамата полузащитници бяха принудително заменени поради контузии по време на срещата от Шампионската лига срещу Реал Мадрид в сряда. Според редица източници, включително Gazzetta и Sky, състоянието на Коне буди по-сериозно безпокойство в щаба на „вълците“ в сравнение с това на Дабала.

Към Дибала и Коне в лазарета на Рома са още вратарят Миле Свилар и халфът Брайън Кристанте, а нападателят Дониел Мален е наказан заради червен картон с Комо.