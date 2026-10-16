Старт на 1/16 финалите за Купата на България по футбол

Купа на България
1/16 финали:
16 октомври, петък, 15:00
Нефтохимик Бургас - ЦСКА 1948
16 октомври, петък, 19:00
Янтра Габрово - Локомотив Пловдив *
17 октомври, събота, 12:00
Вихрен Сандански - Локомотив София *
17 октомври, събота, 15:00
Локомотив Горна Оряховица - Септември София
Академик Свищов - Славия
Рилски спортист - Дунав Русе
Марек Дупница - Черно море *
Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик
17 октомври, събота, 18:00
Берое Стара Загора - Лудогорец *
18 октомври, неделя, 12:00
Черноморец Бургас - Ботев Пловдив *
18 октомври, неделя, 15:00
Спартак Пловдив - Арда Кърджали
Фратрия - Ботев Враца
Несебър - ЦСКА *
18 октомври, неделя, 18:00
Спартак Плевен - Левски *
19 октомври, понеделник, 18:00
Добруджа Добрич - Монтана
19 октомври, понеделник, 19:00
Етър Велико Търново - Спартак Варна *
- мачовете със звездичка * ще бъдат излъчени на живо по Диема спорт!
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