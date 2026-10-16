Сензацията Рафаел Ходар е най-младият полуфиналист в историята на Мастърса в Шанхай

Испанската тенис сензация Рафаел Ходар продължава феноменалното си представяне на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. 20-годишният талант сътвори пореден подвиг, постигайки четвърти последователен обрат след загубен първи сет. В драматичен четвъртфинал, продължил два часа и 20 минути, той надделя над поставения норвежец Каспер Рууд с 4:6, 6:4, 6:3.

С този триумф Ходар запази 100-процентовия си актив при своя дебют в китайския надпревара и официално пренаписа историята, превръщайки се в най-младия полуфиналист от създаването на турнира. Това бе и първи официален сблъсък между двамата на корта, като испанецът показа невероятна психическа устойчивост и хладнокръвие в решаващите разигравания.

Успехът в Шанхай значително изстрелва амбициите на Ходар за класиране на финалния турнир на осемте най-добри в Торино. С прибавените точки той изпревари легендата Новак Джокович и австралиеца Алекс де Минор в годишната класация, изкачвайки се до 9-о място. Тази позиция го поставя на изключително близко разстояние от последната квота за Торино, въпреки че развръзката зависи и от представянето на преките му конкуренти до края на сезона.

В спора за място на големия финал Рафаел Ходар ще срещне победителя от четвъртфиналния дуел между Даниил Медведев и американеца Томи Пол.

Отличните новини за иберийците в Шанхай не спират дотук. До полуфиналите достигна и друг представител на страната — Алехандро Давидович Фокина. За едва пети път от 2014 година насам двама испанци намират място сред най-добрите четирима на турнир от категория "Мастърс 1000".