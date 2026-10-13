Александър Зверев с драматична победа в Шанхай в деня, в който официално стана №1 в света

Новопосоченият номер 1 в световната ранглиста Александър Зверев премина през истински трилър, за да се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. В изключително оспорван и драматичен осминафинален сблъсък германецът надделя над представителя на Казахстан Александър Бублик след 7:6(6), 4:6, 7:6(1).

Зрителите станаха свидетели на истински тенисен спектакъл, белязан от тотална dominance на началния удар. Двамата опоненти си размениха впечатляващите общо 35 аса, като Бублик пласира 20, а Зверев се отчете с 15 директни точки от сервис.

Победата за Зверев дойде в паметен за него ден – именно днес той официално си гарантира първото място в световната ранглиста на ATP до края на календарната година, възползвайки се от ранното отпадане на Карлос Алкарас и физическите проблеми на Яник Синер.

Въпреки радостната новина, мачът срещу Бублик далеч не бе лесен за световния лидер. Зверев играеше с видими дискомфорт и болки в глезена, но демонстрира желязна воля и характер, за да измъкне крайния успех в тайбрека на третия сет.

В следващата фаза от надпреварата в Шанхай на пътя на германеца застава деветият в световната ранглиста Алекс де Минор, срещу когото Зверев ще търси място на полуфиналите.