Министър Ефремова: МТСП работи за гарантирането на правата на работещите в ерата на изкуствения интелект

Министерството на труда и социалната политика работи активно със социалните партньори по транспонирането на Директивата за подобряване на условията на труд при работата през платформа. Целта е да се усъвършенства защитата на работещите и да се гарантират техните права при алгоритмично управление. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на участието си в националната научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ в Икономическия университет във Варна.

В изказването си тя постави акцент върху правата на работещите в ерата на автономните системи и изкуствения интелект.

Министър Ефремова подчерта, че изкуственият интелект трансформира не само пазара на труда, професиите и изискванията към уменията на работещите, но и взаимоотношенията между работодател и служител. Тя цитира данни от изследване на Международната организация на труда, което показва, че той променя, но не заличава цели професии. „Проучването показва, че един от всеки четирима работещи в света е зает в професия с някаква степен на експозиция към генеративен изкуствен интелект“, каза министър Наталия Ефремова. Това означава, че е по-вероятно значителна част от професиите да се променят, защото част от задачите ще бъдат автоматизирани, други ще бъдат изпълнявани по-бързо, а трети ще възникват под въздействието на новите технологии.

Министърът на труда запозна аудиторията и с данни на Европейския център за развитие на професионалното обучение – Cedefop. Според тях над две трети от работещите с изкуствен интелект изпълняват задачите си по-бързо и по-ефективно. Те изпълняват с 30% по-малко задачи, но същевременно са се появили над 40% нови задачи.

Това поставя фундаменталните въпроси до каква степен хората да използват изкуствения интелект, за да работят по-бързо и паралелно с това доколко един човек може да бъде товарен с нови задачи. Това са въпроси, които изискват конкретни решения, каза министър Наталия Ефремова.

Тя акцентира, че в съвременния свят на труда най-важното е хората да разбират как функционира изкуственият интелект и как следва да се използва правилно. „Образователната система трябва преди всичко да осигури тези фундаментални знания, а след това да ги надгражда с меки умения“, каза Наталия Ефремова. В този контекст тя обърна внимание и върху огромното значение на активните политики на пазара на труда: „Те би следвало да ни позволяват да предвиждаме какви знания и умения са необходими, за да квалифицираме хората, които работят днес, така че да могат и утре да са активно заети“.

Министър Ефремова припомни, че Министерството на труда и социалната политика осигурява широк спектър от възможност за повишаване на уменията и знанията на хората чрез безплатни обучения, финансирани от държавния бюджет и от Европейския съюз. Тя отбеляза, че предстои стартирането на Национална платформа за онлайн обучения, която ще направи обученията още по-достъпни и гъвкави. Хората, които нямат уменията или технологиите да се включат в тях от вкъщи, могат да разчитат на мрежата от над 1200 дигитални клуба.

Наталия Ефремова призова доставчиците на обучения да се включат в Платформата и да вкарат в нея своите информационни и обучителни материали. „Когато за обученията се използва Платформата, това ще ни позволи, след като осигуряваме средствата, да проследим дали и какви знания реално получават хората“, обясни министър Ефремова.

Министърът на труда и социалната политика отбеляза и съвместната работа със социалните партньори за постоянното разработване и въвеждане на нови инструменти за достъп до обучение. В резултат на съвместната работа предстои скоро да бъдат въведени индивидуални сметки за обучение. Те ще следват всеки човек, като му дават възможност в рамките на една година той да се включва в определен брой обучения според потребностите си за започване на работа или запазване на заетостта.

В изказването си министър Ефремова отбеляза, че повишаването на разбирането за грамотното използване на изкуствения интелект е обща отговорност – на държавата, работодателите и на самия човек.

„Не можем да спрем технологичната промяна, но можем да подготвим хората за нея. Това изисква достъпно обучение през целия живот и навременна подкрепа за придобиване на нови умения“, отбеляза министърът.

Тя посочи, че успехът на изкуствения интелект не може да се измерва само с производителността. Трябва да се има предвид и качеството на работните места, възможностите за професионално развитие и защитата на трудовите права.

„Не можем да оставим управлението на тази промяна единствено на технологиите. Необходими са отговорен бизнес, адекватна държавна политика, модерно образование и активен социален диалог“, каза в заключение министър Ефремова.