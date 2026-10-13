Алекс де Минор се класира безапелационно за четвъртфиналите в Шанхай

Австралиецът Алекс де Минор си осигури място сред най-добрите осем на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай след чиста победа срещу Карен Хачанов. Поставеният под номер 9 в схемата Де Минор надделя с 6:3, 6:4 след час и 25 минути игра, показвайки изключително солидно ниво и тактическа дисциплина от дъното на корта.

Австралиецът влезе изключително фокусиран в двубоя и нанесе ранен удар, постигайки бърз пробив. Използвайки високата си скорост и непоклатим първи сервис, при който спечели впечатляващите 80% от точките, Де Минор бързо наложи контрол над събитията. В същото време Хачанов изпитваше сериозни трудности в разиграванията, не намери ритъма си и не стигна до възможности за обрат, губейки откриващия сет с 3:6.

Картината на корта не се промени съществено и през втората част. Де Минор продължи да тормози съперника с безупречна защита и агресивни пласирания при сервис на руснака, което му донесе нов решителен брейк. Въпреки че в самия край на срещата Хачанов получи първия си брейкбол, австралиецът реагира шампионски – неутрализира опасността, след което сложи край на спора с комбинация от мощен ретур и ас за 6:4.

В друг драматичен осминафинален сблъсък от надпреварата в Шанхай, младият французин Артур Геа сътвори поредната изненада. След като в предишния кръг шокира Бен Шелтън, този път Геа изхвърли от турнира и чешката надежда Якуб Меншик, надделявайки със 7:6(4), 6:4. С това той записа нов скалп на тенисист от топ 15 и затвърди отличната си форма.