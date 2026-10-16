Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Френските медии: Монако спечели трудно в София

Френските медии: Монако спечели трудно в София

16 Октомври, 2026 06:10 3 701 0

  • цска-
  • монако-
  • лига на конференциите-
  • френски медии-
  • ансу фати

Победата с 2:1 над ЦСКА беше определена като ефективна, но изпълнена с напрежение за френския тим

Френските медии: Монако спечели трудно в София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Монако започна с победа участието си в Лигата на конференциите, но френските медии не определиха успеха с 2:1 над ЦСКА в София като убедителен. Общият тон в публикациите беше, че тимът на Филипе Луиш е свършил необходимото благодарение на ефективността си през първото полувреме, а след почивката е трябвало да издържи под натиска на домакините.

Парис Брюнер даде преднина на гостите още в 3-ата минута, а Ансу Фати покачи на 2:0 в 43-ата. ЦСКА се върна в мача с гол на Жоел Цвартс в 76-ата минута, но Монако запази аванса си до последния съдийски сигнал.

„Монако осигури най-важното“

Евроспорт описа успеха като победа на много ефективен отбор, който е допуснал напрежение в последния четвърт час. Изданието обърна внимание и на статистиката: ЦСКА е отправил повече удари, но двата ранни гола са дали на Монако решаващо предимство. В анализа се подчертава, че френският тим е водел с 2:0 на почивката, но е трябвало да брани резултата след попадението на Цвартс.

Sports.fr използва сходна оценка и написа, че Монако е „осигурил най-важното“ в първия си мач от турнира. Според изданието ЦСКА е заслужавал повече, но гостите са били по-резултатни в ключовите моменти чрез Брюнер и Фати. Медията постави акцент и върху следващия мач на Монако срещу Фрайбург.

Foot Mercato представи двубоя като пореден положителен резултат за тима от Княжеството. Изданието отбеляза бързото откриване на резултата от Брюнер и начина, по който Монако е използвал контраатаките си. В същото време публикацията посочи, че победата е останала под въпрос до края заради активността на българския отбор.

Фати се завърна с гол

Френските публикации обърнаха внимание и на Ансу Фати, който се разписа при второто си участие за сезона след продължително отсъствие. За Брюнер попадението беше седмо във всички турнири от началото на кампанията.

След срещата Филипе Луиш заяви: „Много съм доволен от играчите си, които се бориха до края“. Треньорът благодари и за посрещането в София и за атмосферата на стадион „Васил Левски“.

Победата остави Монако с три точки след първия кръг на основната фаза. На 22 октомври френският тим ще приеме Фрайбург, а ЦСКА ще гостува на Нордселанд. И двата мача са от втория кръг на турнира.

Източници: eurosport.fr, sports.fr, footmercato.net


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове