Френските медии: Монако спечели трудно в София

Монако започна с победа участието си в Лигата на конференциите, но френските медии не определиха успеха с 2:1 над ЦСКА в София като убедителен. Общият тон в публикациите беше, че тимът на Филипе Луиш е свършил необходимото благодарение на ефективността си през първото полувреме, а след почивката е трябвало да издържи под натиска на домакините.

Парис Брюнер даде преднина на гостите още в 3-ата минута, а Ансу Фати покачи на 2:0 в 43-ата. ЦСКА се върна в мача с гол на Жоел Цвартс в 76-ата минута, но Монако запази аванса си до последния съдийски сигнал.

„Монако осигури най-важното“

Евроспорт описа успеха като победа на много ефективен отбор, който е допуснал напрежение в последния четвърт час. Изданието обърна внимание и на статистиката: ЦСКА е отправил повече удари, но двата ранни гола са дали на Монако решаващо предимство. В анализа се подчертава, че френският тим е водел с 2:0 на почивката, но е трябвало да брани резултата след попадението на Цвартс.

Sports.fr използва сходна оценка и написа, че Монако е „осигурил най-важното“ в първия си мач от турнира. Според изданието ЦСКА е заслужавал повече, но гостите са били по-резултатни в ключовите моменти чрез Брюнер и Фати. Медията постави акцент и върху следващия мач на Монако срещу Фрайбург.

Foot Mercato представи двубоя като пореден положителен резултат за тима от Княжеството. Изданието отбеляза бързото откриване на резултата от Брюнер и начина, по който Монако е използвал контраатаките си. В същото време публикацията посочи, че победата е останала под въпрос до края заради активността на българския отбор.

Фати се завърна с гол

Френските публикации обърнаха внимание и на Ансу Фати, който се разписа при второто си участие за сезона след продължително отсъствие. За Брюнер попадението беше седмо във всички турнири от началото на кампанията.

След срещата Филипе Луиш заяви: „Много съм доволен от играчите си, които се бориха до края“. Треньорът благодари и за посрещането в София и за атмосферата на стадион „Васил Левски“.

Победата остави Монако с три точки след първия кръг на основната фаза. На 22 октомври френският тим ще приеме Фрайбург, а ЦСКА ще гостува на Нордселанд. И двата мача са от втория кръг на турнира.

Източници: eurosport.fr, sports.fr, footmercato.net