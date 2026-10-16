Отхвърлиха жалбата на Реал Мадрид за Винисиус, бразилецът пропуска „Ел Класико“

Испанските футболни власти официално отхвърлиха първоначалната жалба на Реал Мадрид относно суровото наказание на Винисиус Жуниор. Бразилското крило остава със санкция от лишаване от състезателни права за четири официални двубоя на домашно ниво. Това означава, че офанзивната звезда на мадридчани окончателно отпада от сметките за предстоящия мегасблъсък срещу Барселона на 25 октомври.

Дисциплинарният казус се отвори след директния червен картон, който фланговият нападател получи по време на напрегнатия сблъсък с Виляреал. Спортно-техническата комисия към местната федерация раздели санкцията на две равни части — два мача за физическото неспортсменско провинение (дърпане на косата на противников състезател) и още два мача за последвалата остра реакция, съпроводена с невъздържани оспорвания на съдийските решения.

От ръководството на Реал Мадрид веднага входираха възражение с мотив, че наказанието е прекомерно, но спортно-дисциплинарният орган остави без уважение техните юридически аргументи. Шефовете на тима вече подготвят следваща юридическа стъпка и обмислят сезиране на Апелативната комисия. Докато тече евентуалната нова процедура обаче, наложената забрана остава в пълна сила.

Освен голямото дерби с Барселона, бразилският национал няма да бъде на разположение на старши треньора и за шампионатните двубои срещу Севиля, Расинг Сантандер и Валенсия.