Новият шеф на борбата Тодор Ангелов: Този разкол е грешка, готов съм за диалог с всеки

Новоизбраният президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов направи първите си официални коментари след драматичното извънредно Общо събрание в НСА, при което досегашният председател Станка Златева бе свалена от поста.

Ангелов определи новата си роля като огромна отговорност и изрази съжаление за напрежението и напускането на залата от част от клубовете, подкрепящи Златева. Той подчерта, че основен приоритет на новото ръководство ще бъде обединението на спорта и инвестициите в детско-юношеските школи.

Изказването на Тодор Ангелов:

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„Това е голяма отговорност. С всички възможни средства и близки ще вървим напред и ще успеем. Иска се време. Ще инвестираме в младите. За да има повече българи, трябва да залагаме на децата. Благодаря ви! Благодаря на г-н Ганчев и г-н Йорданов, че застанахте зад мен! Лошо е това, което се случва, това разединение, това не е правилно. Надявам се да се обединим всички. Програмата я давам, за да може да си я четете, защото, ако я кажа, тя ще отмине. Нека контактуваме и си обменяме опит. Готов съм на диалог с всеки, приемам и критики, и похвали.“