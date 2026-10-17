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Новият шеф на борбата Тодор Ангелов: Този разкол е грешка, готов съм за диалог с всеки

Новият шеф на борбата Тодор Ангелов: Този разкол е грешка, готов съм за диалог с всеки

17 Октомври, 2026 16:46 759 6

  • тодор ангелов-
  • бф борба-
  • борба-
  • станка златева-
  • гриша ганчев-
  • български спорт

Първи официален коментар

Новият шеф на борбата Тодор Ангелов: Този разкол е грешка, готов съм за диалог с всеки - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новоизбраният президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов направи първите си официални коментари след драматичното извънредно Общо събрание в НСА, при което досегашният председател Станка Златева бе свалена от поста.

Ангелов определи новата си роля като огромна отговорност и изрази съжаление за напрежението и напускането на залата от част от клубовете, подкрепящи Златева. Той подчерта, че основен приоритет на новото ръководство ще бъде обединението на спорта и инвестициите в детско-юношеските школи.

Изказването на Тодор Ангелов:

„Това е голяма отговорност. С всички възможни средства и близки ще вървим напред и ще успеем. Иска се време. Ще инвестираме в младите. За да има повече българи, трябва да залагаме на децата. Благодаря ви! Благодаря на г-н Ганчев и г-н Йорданов, че застанахте зад мен! Лошо е това, което се случва, това разединение, това не е правилно. Надявам се да се обединим всички. Програмата я давам, за да може да си я четете, защото, ако я кажа, тя ще отмине. Нека контактуваме и си обменяме опит. Готов съм на диалог с всеки, приемам и критики, и похвали.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Спорт

    12 3 Отговор
    Стефан Ботев, Станка Златева и Гонзо са спуснати всички знаем от кой. Хубаво е тези бездарници никога повече да не помирисват ръководни постове, където и да е.

    16:49 17.10.2026

  • 3 Окооо

    8 4 Отговор
    Още един кадър на ГЕРБ- ДПС, най- после е изритан, след некадърно управление! Сега пак ще почнат едни обжалвания, както правеше Стефка Костадинова... Всички назначения на Пеевски- Борисов трябва да бъдат изчистени, за да тръгнем напред и най- вече да се изчисти съдебната система! По- цялата верига от спорта до прокуратурата, всичко е овладяно през последните 15-16 години! Слава Богу, един по един, бавно но сигурно ще бъдат отстранени, въпреки опитите за протести и саботажи !!!

    16:51 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    5 1 Отговор
    с оскубани вежди, много е суетен

    17:01 17.10.2026

  • 6 арест и съд за злобната селянка

    4 3 Отговор
    може ли някакъв блеефски да бъде фактор в спорта ?

    17:03 17.10.2026

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