Цървена звезда дръпна с 11 точки в Сърбия

Цървена звезда спечели с 1:0 гостуването си на Войводина в Нови Сад и увеличи преднината си на върха в сръбската Суперлига до 11 точки. Двубоят беше от 15-ия кръг, а победният гол падна в 87-ата минута. Махмуду Байо се разписа след комбинация между Юта Накаяма и Томаш Хандел.

Гостите имаха повече владение на топката в началото, но Войводина създаде по-конкретните положения преди почивката. Вратарят на Цървена звезда Матеус се намеси решаващо при удари на Деян Зукич и Марсел Суч, докато Марко Арнаутович пропусна две възможности за белградчани.

Байо реши дербито в края

Мачът остана без гол до самия край. Байо се появи на терена в 59-ата минута на мястото на контузилия се Раде Крунич. Пет минути след като пропусна добра възможност, резервата получи подаване на далечната греда от Хандел и отбеляза решаващото попадение.

„Най-просто казано, това прекъсване в края реши мача и победителя. Имахме своите шансове и инициатива, но получихме гол от статично положение“, заяви треньорът на Войводина Марко Савич, цитиран от Радио-телевизията на Войводина.

Звезда спечели есенната титла

След успеха Цървена звезда събра 43 точки от 15 мача и запази първото място без загуба. Тимът има 14 победи и едно равенство. Войводина остана втора с 32 точки, а разликата между двата отбора вече е 11 пункта. Белградчани си осигуриха и есенната титла в Сърбия.

„Днес показахме, ако някой е имал съмнения, кой е най-добрият отбор в страната“, каза старши треньорът на Цървена звезда Алберт Риера след срещата. Той добави, че тимът му е контролирал двубоя и не е позволил на домакините да създадат достатъчно сериозни положения.

След паузата в първенството Цървена звезда ще приеме Радник Сурдулица на 21 ноември в мач от 16-ия кръг.

Източници: sportal.bg, rtv.rs, sportklub.rs