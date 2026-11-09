COP31 започна в Турция с акцент върху „нулевия отпадък“

Климатичната конференция на ООН COP31 започна в Анталия, Турция, и ще продължи до 20 ноември. В срещата участват представители на над 190 държави, които трябва да обсъдят нови действия срещу климатичните промени и изпълнението на вече поети ангажименти.

Турция е официалният домакин на форума, а Австралия ръководи преговорите. Договорената схема е резултат от съперничеството между двете държави за домакинството на COP31 и се прилага за първи път в този формат. Конференцията се провежда в изложбения център „Анталия Експо“.

Нулевият отпадък е сред водещите теми

Анкара поставя прехода към модел на нулев отпадък и кръгова икономика сред основните приоритети на срещата. Идеята е отпадъците да бъдат предотвратявани още при проектирането и производството, а материалите да се използват повторно, ремонтират и рециклират, вместо да се изхвърлят.

По данни на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата COP31 е първата конференция от този тип, получила предварително сертификат за нулев отпадък. Форумът има и сертификат TS ISO 20121:2024 за устойчиво управление на събитията. В официалната програма нулевият отпадък е поставен редом до чистата енергия, продоволствената сигурност, устойчивите градове, зелената индустриализация и устойчивите здравни системи.

Концепцията е свързана и с намаляването на емисиите от органични отпадъци. Според документ на организаторите на COP31 предотвратяването на отпадъците и кръговото използване на ресурсите могат едновременно да ограничат емисиите, да намалят разхищението на материали и да подпомогнат продоволствената сигурност.

Фокус върху изпълнението на обещанията

Турският министър на околната среда и президент на COP31 Мурат Курум заяви, че форумът трябва да се съсредоточи не толкова върху нови цели, колкото върху превръщането на съществуващите ангажименти в реални действия.

„Това е първата COP, на която е ясно отвъд всяко разумно съмнение, че светът ще надхвърли целта от 1,5 градуса. Няма да отвърнем поглед и няма да намалим амбициите си“, каза Мурат Курум.

Според Асошиейтед прес делегатите ще обсъждат още климатичното финансиране за по-бедните държави, адаптацията към повишаващите се температури и екстремните метеорологични явления, както и прехода от изкопаеми горива. Същевременно агенцията отбелязва, че климатолозите очакват средното глобално затопляне да надхвърли прага от 1,5 градуса спрямо прединдустриалната епоха.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш определи началото на разговорите като „момент на истината“ и призова държавите да действат незабавно.

„Вече не можем да чакаме. Всички трябва да направят повече, всички трябва да направят повече сега“, заяви Гутериш преди конференцията.

Световната среща на лидерите е насрочена за 11 и 12 ноември. След това преговорите ще продължат на техническо и министерско равнище до закриването на COP31 на 20 ноември.

Източници: apnews.com, lemonde.fr