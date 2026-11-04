Недалин Христов спечели сребро на световното по канадска борба

Недалин Христов спечели сребърен медал в категория до 90 килограма с лява ръка на Световното първенство по канадска борба в Ню Делхи, Индия. Българинът завърши втори в надпреварата и донесе ново отличие за националния отбор.

В индийската столица до 7 ноември се провеждат едновременно 47-ото Световно първенство по канадска борба и 28-ото Световно първенство за хора с увреждания. Христов е поредният български медалист в състезанието, което събира представители на водещите школи в този спорт. Ден по-рано Йордан Цонев спечели световната титла в категория до 110 килограма с лява ръка. Така България взе злато и сребро в надпреварата при мъжете. Цонев стигна до първото място след финален двубой срещу представител на Грузия.

По-рано през седмицата Петър Кръстев стана световен шампион в състезанието за хора с увреждания. При юношите Димитър Ангелов спечели титлата в категория до 70 килограма с дясна ръка. Световното първенство в Ню Делхи продължава до 7 ноември, а българският национален отбор има възможност да добави още отличия към актива си. Успехът на Христов идва след силното представяне на България на Европейското първенство в Будапеща, където тимът спечели 26 медала.