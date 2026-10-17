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Разгром на "Алианц Арена"! Байерн унижи Лайпциг

Разгром на "Алианц Арена"! Байерн унижи Лайпциг

17 Октомври, 2026 21:34 571 0

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  • хеттрик-
  • хари кейн-
  • александър павлович-
  • майкъл олисе-
  • андрия максимович-
  • венсан компани

Луис Диас се отчете с хеттрик

Разгром на "Алианц Арена"! Байерн унижи Лайпциг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен показа страхотна мощ и разби гостуващия РБ Лайпциг с 6:1 в мач от 6-ия кръг на германската Бундеслига.

Героят на вечерта на "Алианц Арена" бе Луис Диас, който се отчете с хеттрик за баварците и бе неудържим за защитата на "червените бикове".

Останалите три попадения за тима на Венсан Компани бяха дело на Хари Кейн, Александър Павлович и Майкъл Олисе, които направиха победата повече от убедителна.

Гостите стигнаха до почетен гол чак в даденото от съдията продължение, когато резервата Андрия Максимович вкара за крайното 1:6.

С този успех Байерн заема първо място във временното класиране с актив от 14 точки и показва, че е основен фаворит за титлата. Лайпциг, воден от Мартин Демикелис, остава седми с 9 точки след тежкото поражение.


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