Разгром на "Алианц Арена"! Байерн унижи Лайпциг

Байерн Мюнхен показа страхотна мощ и разби гостуващия РБ Лайпциг с 6:1 в мач от 6-ия кръг на германската Бундеслига.

Героят на вечерта на "Алианц Арена" бе Луис Диас, който се отчете с хеттрик за баварците и бе неудържим за защитата на "червените бикове".

Останалите три попадения за тима на Венсан Компани бяха дело на Хари Кейн, Александър Павлович и Майкъл Олисе, които направиха победата повече от убедителна.

Гостите стигнаха до почетен гол чак в даденото от съдията продължение, когато резервата Андрия Максимович вкара за крайното 1:6.

С този успех Байерн заема първо място във временното класиране с актив от 14 точки и показва, че е основен фаворит за титлата. Лайпциг, воден от Мартин Демикелис, остава седми с 9 точки след тежкото поражение.