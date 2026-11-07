Цветелин Кънчев: Бедността е новата граница на дискриминацията

Ниската активност на президентския балотаж и отсъствието на темата за ромската интеграция поставиха отново въпросите за купения вот, дискриминацията и сегрегацията. До урните са отишли 28,7% от избирателите. Преди гласуването операции на МВР в ромски квартали са довели до повече разкрити наркопласьори, отколкото търговци на гласове.

В интервю за БНТ председателят на „Евророма“ Цветелин Кънчев заяви, че купуването на гласове на президентския вот е изолирано явление. По думите му през последните месеци все повече роми отказват предложения за пари.

„Дискриминацията е социална“, заяви Цветелин Кънчев.

Като пример той посочи бедността, която според него поставя в сходно положение бедни роми, българи и турци. „Проблемите, които имат бедните роми и бедните българи и бедните турци, са еднакви“, каза Кънчев.

Различни разкази от Буковлък

Село Буковлък край Плевен от години е свързвано с твърдения за търговия с гласове. В репортаж на БНТ част от местните жители заявяват, че на президентските избори не са им били предлагани пари и че интересът към този вот е по-слаб в сравнение с парламентарните избори.

Други жители разказват за предложения от 50 евро, но твърдят, че са ги отказали. Тези разкази са дадени анонимно и не представляват официално установени данни за нарушения. БНТ съобщава, че при предизборните операции на МВР са открити повече лица, свързани с наркотици, отколкото търговци на гласове.

Липсващата тема за ромската интеграция

Според Кънчев проблемите на ромската общност не са били сред водещите теми в президентската кампания. Той твърди, че кандидатите са останали в режим на взаимни обвинения и компромати, вместо да представят конкретни политики.

В материала се посочва, че повече роми са подкрепили Илияна Йотова, докато 12% са заявили, че няма да подкрепят никого. Данните не показват каква е била избирателната активност на отделните етнически групи.

Кънчев определя сегрегираните училища като сериозен проблем и предупреждава, че ниското качество на образованието задълбочава социалното изключване. Той свързва трудностите пред общностите и с високите цени и инфлацията.

„Евророма“ не е издигнала и не е подкрепила кандидат за президент на изборите. Кънчев заявява, че организацията ще наблюдава следващите политически процеси, а местният вот в края на следващата година според него ще покаже дали купуването на гласове губи значение като модел.

Източници: bntnews.bg