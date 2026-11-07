Фулъм измъкна 1:1 срещу Нюкасъл с късен гол

Фулъм и Нюкасъл завършиха 1:1 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. На „Крейвън Котидж“ гостите поведоха в 80-ата минута, но Родриго Муниз изравни три минути по-късно и донесе точка на домакините.

Джакъб Мърфи откри резултата след грешен пас на Сесар Паласиос в собствената половина на Фулъм. Крилото на Нюкасъл отне топката, напредна, освободи си пространство и изпрати удар от около 25 ярда покрай Бернд Лено.

Фулъм реагира веднага. Паласиос се включи в атаката, комбинира с Алекс Иуоби, а топката стигна до Муниз. Нападателят, който беше влязъл като резерва, стреля, а отклонение помогна на топката да премине покрай вратаря Лукаш Хорничек. Това беше първият гол на Муниз във Висшата лига през сезона.

Отменен гол и равностойно второ полувреме

Нюкасъл стигна до попадение още в 33-ата минута, когато Дан Бърн изпрати топката във вратата на Фулъм. Голът обаче не беше зачетен, след като съдията Робърт Джоунс отсъди нарушение на Йоане Виса срещу Тимъти Кастан. Премиър лийг определи ситуацията като „ясно нарушение с държане“.

След почивката Нюкасъл беше по-опасен в отделни моменти, но домакините запазиха по-голямо владение на топката – 58 процента срещу 42. Фулъм отправи 11 удара, а Нюкасъл – 9. В добавеното време Люис Хол можеше да донесе победата на гостите, но Лено спаси удара му.

Равенството удължи серията на Фулъм без загуба в първенството на четири мача. Нюкасъл не успя да прекъсне трудния си период, след като преди двубоя беше записал четири поражения в последните си пет срещи във всички турнири.

Следващи мачове

Фулъм ще гостува на Манчестър Сити на 21 ноември в следващия си мач от Висшата лига. Същия ден Нюкасъл ще приеме Арсенал.

Източници: theguardian.com, fotmob.com