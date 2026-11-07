Борусия Дортмунд се измъчи, но победи Елверсберг с 2:1

Борусия Дортмунд победи Елверсберг с 2:1 в деветия кръг на Бундеслигата и запази непобедения си старт в първенството. Феликс Нмеча отбеляза и двата гола за домакините, а новакът намали изоставането си в края чрез Ноел Футкеу.

Първото полувреме на „Сигнал Идуна Парк“ завърши без голове. Дортмунд изпитваше затруднения да намери пространства в защитата на Елверсберг, а в отсъствието на контузения Серю Гираси домакините не успяха да реализират ранните си възможности.

Нмеча реши мача след почивката

Резултатът беше открит в 55-ата минута. Фабио Силва овладя топката и подаде към Нмеча, който стреля от границата на наказателното поле и изпрати топката в долния ъгъл.

Нмеча удвои преднината в 71-ата минута с втори гол от дистанция. След опит на Елверсберг да изнесе топката халфът се възползва от отскока и с прецизен удар от около 23 метра направи 2:0. Така той се превърна в основната фигура в мача.

„Искаме да завършим този цикъл с победа“, каза треньорът на Дортмунд Нико Ковач преди срещата. Отборът му постигна целта, но не без напрежение в заключителните минути.

Елверсберг върна интригата

В 81-ата минута Ноел Футкеу намали резултата. Резервата засече с впечатляваща странична ножица подаване, продължено от Флориан льо Жонкур, и върна Елверсберг в мача.

Гостите натиснаха в края, а вратарят на Дортмунд Грегор Кобел трябваше да се намесва при удар на Раийф Адам. Елверсберг получи и няколко възможности от статични положения, но не стигна до изравнителен гол. Дортмунд задържа преднината си и спечели четвъртото си домакинство за сезона.

Пред 81 365 зрители Борусия Дортмунд събра 19 точки и заема второ място във временното класиране. Байерн Мюнхен е начело с 21 точки, докато Елверсберг остава с 13 точки.

Двубоят беше последният за Дортмунд преди ноемврийската пауза за националните отбори. Тимът на Ковач ще се върне в Бундеслигата на 21 ноември с гостуване на Борусия Мьонхенгладбах.

Източници: n-tv.de, lkz.de, sportschau.de