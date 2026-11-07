Торино и Лече завършиха 1:1 след 15-минутно забавяне

Торино и Лече завършиха 1:1 в мач от 11-ия кръг на Серия А. Срещата на „Олимпико Гранде Торино“ започна с около 15 минути закъснение, след като преди първия съдийски сигнал беше установено, че голлинията на едната врата е крива. Наложи се тя да бъде пребоядисана.

Лега Серия А обобщи двубоя с думите: „Торино и Лече завършиха наравно.“

Първото полувреме премина без голове и предложи само един удар. След почивката обаче двата отбора стигнаха до попадения, като и при двете имаше решаващи рикошети.

Торино поведе в 60-ата минута. Джовани Симеоне стреля от воле, а топката се отклони в крака на Киалонда Гаспар и влезе във вратата на Лече.

Гостите изравниха в 73-ата минута. Ударът на Конан Н'Дри също промени посоката си след рикошет, този път в тялото на Даниел Браганса, и резултатът стана 1:1.

Равенството остави Торино на 11-ото място в класирането с 14 точки. За домакините това беше трети пореден мач без победа. Лече е 14-и с 10 точки и прекъсна серията си от три последователни загуби.

Източник: sportal.bg