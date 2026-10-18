Спортът по ТВ в неделя (18 октомври)

05.00 НХЛ, Юта – Едмънтън МАХ Спорт 1
08.25 Колоездене на писта: Световен шампионат в Шанхай, пети ден Евроспорт 2
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
09.45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам Евроспорт 1
11.30 Тенис, турнир в Шанхай, финал МАХ Спорт 1
12.00 Черноморец – Ботев (Пд) Диема спорт
13.00 Баскетбол, Сарагоса – Лейда Нова спорт
13.30 Удинезе – Лече МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Реал – Билбао Диема спорт 2
13.30 Колоездене: Енеко тур, пети етап Евроспорт 1
14.30 Динамо – Магдебург Диема спорт 3
15.00 Несебър – ЦСКА Диема спорт
15.00 Осасуна – Сантандер МАХ Спорт 4
16.00 Фиорентина – Комо МАХ Спорт 3
16.00 Лийдс – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2
16.00 Брайтън – Кристъл Палас Нова спорт
16.30 Байер – Фрайбург Диема спорт 3
17.15 Селта – Алавес МАХ Спорт 4
18.00 Спартак (Пл) – Левски Диема спорт
18.00 Баскетбол, Валенсия – Мурсия Нова спорт
18.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1
18.30 Нотингам – Арсенал Диема спорт 2
18.30 Борусия (М) – Хофенхайм Диема спорт 3
19.00 Милан – Аталанта МАХ Спорт 3
16.45 Колоездене: Венетиа класик, мъже Евроспорт 1
19.15 Волейбол, финал за Суперкупата на България МАХ One
19.30 Малага – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
20.00 НФЛ, Кливлънд – Балтимор МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, Ховентуд – Барселона Нова спорт
21.00 ПАОК – Ираклис Диема спорт 3
21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1
21.45 Ювентус – Лацио МАХ Спорт 3
21.45 Лион – Ница Диема спорт 2
22.00 Реал – Севиля МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезянние във Финикс МАХ Спорт 1
23.20 НФЛ, Канзас – Лос Анджелис МАХ Спорт 2
00.00 Синсинати – Кълъмбъс МАХ Спорт 3
01.00 НХЛ, Минесота – Кълъмбъс МАХ Спорт 4
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