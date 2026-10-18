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Спортът по ТВ в неделя (18 октомври)

Спортът по ТВ в неделя (18 октомври)

18 Октомври, 2026 08:45 487 0

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Ето какво може ад гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (18 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 НХЛ, Юта – Едмънтън МАХ Спорт 1

08.25 Колоездене на писта: Световен шампионат в Шанхай, пети ден Евроспорт 2

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

09.45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам Евроспорт 1

11.30 Тенис, турнир в Шанхай, финал МАХ Спорт 1

12.00 Черноморец – Ботев (Пд) Диема спорт

13.00 Баскетбол, Сарагоса – Лейда Нова спорт

13.30 Удинезе – Лече МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Реал – Билбао Диема спорт 2

13.30 Колоездене: Енеко тур, пети етап Евроспорт 1

14.30 Динамо – Магдебург Диема спорт 3

15.00 Несебър – ЦСКА Диема спорт

15.00 Осасуна – Сантандер МАХ Спорт 4

16.00 Фиорентина – Комо МАХ Спорт 3

16.00 Лийдс – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

16.00 Брайтън – Кристъл Палас Нова спорт

16.30 Байер – Фрайбург Диема спорт 3

17.15 Селта – Алавес МАХ Спорт 4

18.00 Спартак (Пл) – Левски Диема спорт

18.00 Баскетбол, Валенсия – Мурсия Нова спорт

18.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

18.30 Нотингам – Арсенал Диема спорт 2

18.30 Борусия (М) – Хофенхайм Диема спорт 3

19.00 Милан – Аталанта МАХ Спорт 3

16.45 Колоездене: Венетиа класик, мъже Евроспорт 1

19.15 Волейбол, финал за Суперкупата на България МАХ One

19.30 Малага – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4

20.00 НФЛ, Кливлънд – Балтимор МАХ Спорт 2

20.00 Баскетбол, Ховентуд – Барселона Нова спорт

21.00 ПАОК – Ираклис Диема спорт 3

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

21.45 Ювентус – Лацио МАХ Спорт 3

21.45 Лион – Ница Диема спорт 2

22.00 Реал – Севиля МАХ Спорт 4

22.00 Наскар, състезянние във Финикс МАХ Спорт 1

23.20 НФЛ, Канзас – Лос Анджелис МАХ Спорт 2

00.00 Синсинати – Кълъмбъс МАХ Спорт 3

01.00 НХЛ, Минесота – Кълъмбъс МАХ Спорт 4


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