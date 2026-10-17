Мая Хвалинска свали Швьонтек в Ухан за първи финал на УТА 1000, излиза срещу Сонай Картал

Полякинята Мая Хвалинска и британката Сонай Картал ще спорят за титлата на престижния тенис турнир за жени от сериите УТА 1000 на твърди кортове в китайския град Ухан. Двете тенисистки направиха впечатляващ рейд до финалния сблъсък, преодолявайки сериозни съпернички на полуфиналите.

Финалистката от „Ролан Гарос“ и 16-а поставена в схемата Мая Хвалинска поднесе сензацията на деня, след като надделя над своята сънародничка и седма поставена Ига Швьонтек със 7:5, 6:1. Срещата продължи два часа и пет минути. Първият сет предложи голяма драма, след като Хвалинска поведе с 3:2, но Швьонтек реализира обрат до 5:3. В този момент 25-годишната Хвалинска демонстрира отлична психика, спечели следващите четири поредни гейма и затвори частта при 7:5. Във втория сет Хвалинска доминираше изцяло, възползвайки се и от здравословните проблеми на съперничката си с травма в крака, за да подпечата крайното 6:1.

Това е първи финал на ниво УТА 1000 в кариерата на Хвалинска, докато поражението намали сериозно шансовете на Швьонтек за класиране на финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA Finals) в края на годината.

В другия полуфинален сблъсък мечтаното завръщане и силна форма на британката Сонай Картал продължи с трудна, но напълно заслужена победа над латвийката Елена Остапенко. В изключително оспорван мач, продължил два часа и 15 минути, Картал излезе победителка след два драматични тайбрека — 7:6(9), 7:6(5).

Големият финал между Мая Хвалинска и Сонай Картал ще се изиграе в неделя.