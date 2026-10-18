Лионел Меси сътвори трети пореден успех на Интер Маями

Лионел Меси сътвори нов забележителен спектакъл на терените в Мейджър Лийг Сокър. Аржентинската звезда наниза две попадения при гостуването на Атланта Юнайтед, извеждайки своя тим до победа с 3:1, с което вече има 25 гола на сметката си от старта на кампанията.

След като в миналия кръг серията му от попадения спря, но пък се отчете с асистенция за успеха с 2:0 срещу Ню Йорк Сити, тази нощ аржентинецът отново хвана диригентската палка за "чаплите". Той сложи край на интригата в сблъсъка само в рамките на четири минути през втората част.

Резултатът бе открит в 45-ата минута от Херман Бертераме, който се разписа с глава след отлично центриране на Луис Суарес.

След почивката настъпи моментът на Меси. В 56-ата минута Бертераме асистира на световния шампион, който премина с лекота през защитата на домакините и преодоля стража Лукас Хойос. Малко след това Лео сътвори още едно майсторско изпълнение – изведен през централната зона, той финтира бранител и изпрати топката в мрежата за своя гол номер 936 в професионалната си кариера.

Малко преди края на редовното време Атланта намали изоставането си чрез резервата Фафа Пико, който бе точен от дузпа. В последните секунди на срещата Меси бе санкциониран с жълт картон.

С този трети последователен триумф в първенството Интер Маями се намира на втората позиция в Източната конференция с актив от 55 точки, докато водач е Нешвил с 66 пункта.