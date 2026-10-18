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Рома победи Дженоа с 2:0 и се доближи до върха

Рома победи Дженоа с 2:0 и се доближи до върха

18 Октомври, 2026 03:52, обновена 18 Октомври, 2026 03:54 393 0

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Сантяго Кастро и Емануеле Лули донесоха успеха на „Олимпико“. Лули отбеляза първия си гол в Серия А

Рома победи Дженоа с 2:0 и се доближи до върха - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рома победи Дженоа с 2:0 като домакин в мач от 7-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят на „Олимпико“ остана без голове през първото полувреме, но след почивката Сантяго Кастро и Емануеле Лули осигуриха трите точки за домакините.

Рома започна по-предпазливо и трудно намираше пространства срещу пресата на Дженоа. Гостите имаха възможност да поведат, но Леонардо Балерди насочи топката в напречната греда след корнер. Малко по-късно Стефан Ел Шаарави също уцели гредата с удар от границата на наказателното поле.

Кастро и Лули решиха мача след почивката

Резултатът беше открит в 50-ата минута. След изпълнение на корнер топката попадна в краката на Кастро, който с техничен удар прехвърли вратаря на Дженоа Юстин Байлов и даде преднина на Рома. За аржентинеца това беше първият му гол с екипа на римския клуб.

В 68-ата минута Емануеле Лули удвои аванса. Атаката започна с пробив на Матиас Суле, а след рикошет при удар на Лоренцо Пелегрини топката стигна до 19-годишния Лули, който я насочи в опразнената врата. Попадението беше първо за него в Серия А.

Рома завърши мача с 66 процента владение на топката, 15 удара и пет точни изстрела. Дженоа отправи девет удара, но само един от тях беше в рамките на вратата. След втория гол домакините контролираха развитието на срещата и не позволиха на съперника да стигне до обрат.

Рома остава близо до лидера Интер

Победата върна Рома към успехите в първенството след равенствата с Интер и Комо. Според Sky Sport римският тим се е доближил на две точки от лидера Интер.

„Тази вечер не беше лесен мач, през първото полувреме беше трудно да намерим правилния подход срещу Дженоа. Рома днес беше добра“, заяви треньорът Джан Пиеро Гасперини пред Sky Sport, цитиран от АНСА. Той определи гола на Кастро като „фантастична изява“.

Следващият мач на Рома в Серия А е срещу Наполи като гост на 24 октомври. Преди това римският отбор има двубой от Шампионската лига срещу Слован Братислава на 20 октомври.

Източници: ansa.it, sport.sky.it, football-italia.net


Италия
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