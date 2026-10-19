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Бранител на Левски става национал

Бранител на Левски става национал

19 Октомври, 2026 10:29 463 0

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  • футбол

Въпрос на време 27-годишният португалец да получи повиквателна

Бранител на Левски става национал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Десният защитник на Левски – Алдаир, много скоро може да дебютира за националния отбор на Ангола, твърдят медиите в африканската държава. Двете страни вече са осъществили контакт и е въпрос на време 27-годишният португалец да получи повиквателна.

А пред изданието Nguimbefute Алдаир потвърди желанието си да играе за Ангола – родината на своите майка и баща.

„Алдаир Невеш е роден в Тореш Ведраш, Португалия в семейство на анголци. Навремето бившият селекционер на националния отбор на Ангола - Педро Гонсалвеш (б.р. води тима до септември 2025 г.) е осъществил контакт с чичо му“, пише местното издание.

В кариерата си Алдаир Невеш е играл още за Пасош де Ферейра, Санжоаненсе, испанския Понферадина, Академика Коимбра и Тореензе.

Наскоро Алдаир подписа нов договор с Левски, който е в сила до лятото на 2028 година.


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