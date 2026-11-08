Меси спечели „Златната обувка“ на МЛС за втори път

Лионел Меси спечели „Златната обувка“ на Мейджър Лийг Сокър за 2026 година, след като завърши редовния сезон с 26 гола. Нападателят на Интер Маями стана първият футболист в историята на лигата, който печели голмайсторския приз в две поредни години.

Меси изпревари Петър Муса от Далас, който остана с 22 попадения, и Брайън Уайт от Ванкувър Уайткапс с 20 гола. Аржентинецът вече е сред едва шестимата футболисти, печелили отличието повече от веднъж.

„Меси отново е златен. Той стана първият играч в историята на МЛС с поредни голмайсторски отличия“, обяви Мейджър Лийг Сокър.

26 гола в 31 мача

В четвъртия си сезон в МЛС Меси отбеляза 26 гола в 31 срещи. Той завърши първи по среден брой попадения на мач с показател 0,87 и оглави класацията по общ брой голови участия с 43.

Аржентинецът записа шест мача с повече от един гол, с което раздели първото място в тази статистика. Той беше втори по попадения на 90 минути с показател 0,91.

Само един от головете му през сезона беше от дузпа. Така Меси приключи кампанията с 25 попадения от игра – второто най-добро постижение в историята на МЛС. По този показател пред него остава единствено собственият му рекорд от 28 гола през 2025 година.

75 гола за три сезона

След 29-те си попадения през 2025 година Меси стана вторият футболист в МЛС с поне 25 гола в два последователни сезона. За последните три кампании той е реализирал общо 75 гола в редовния сезон – вторият най-добър резултат за такъв период в историята на първенството.

Меси се присъедини към Денис Буанга като единствения друг футболист, отбелязал поне 20 гола в три поредни години. Буанга постигна това между 2023 и 2025 година.

С 43-те си голови участия през 2026 година Меси стана и първият играч в историята на МЛС с поне 40 такива участия в два поредни сезона. Резултатът му е третият най-добър за една кампания.

За последните три сезона аржентинецът има 127 директни участия в голове. Втори в тази класация е Евандер с 98 за периода 2024–2026 година.

Източници: sportal.bg