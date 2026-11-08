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Левски и ЦСКА с важни въпросителни преди дербито

Левски и ЦСКА с важни въпросителни преди дербито

8 Ноември, 2026 07:14 717 0

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Двата тима излизат от 17:00 часа на Националния стадион в битка за върха, разделени от една точка

Левски и ЦСКА с важни въпросителни преди дербито - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Левски и ЦСКА излизат един срещу друг от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Двата отбора са разделени от една точка на върха в класирането – „сините“ са лидери с 32 точки, а ЦСКА е втори с 31.

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи Никола Попов за главен съдия на двубоя. Димитър Димитров ще отговаря за системата ВАР.

Левски без Митков и Кирилов

Левски със сигурност няма да може да разчита на Асен Митков и Радослав Кирилов. Двамата продължават възстановяването си от контузии и няма да попаднат в групата за дербито.

По-сериозната въпросителна е свързана със Сержиньо. Халфът напусна принудително още преди почивката при победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа заради проблем в адукторите. Акрам Бурас също е под въпрос.

„Сержиньо и Бурас са под въпрос. Ще видим след тренировката днес. Митков и Кирилов със сигурност няма да играят“, заяви треньорът на Левски Хулио Веласкес преди срещата.

Наставникът трябва да прецени и натоварването на футболистите след европейския мач в четвъртък. Левски спечели срещу Ягелония с 1:0 с късен гол на Стивън Стоянчов, но кадровата ситуация в средата на терена остава неясна.

Цварц е голямата въпросителна за ЦСКА

В лагера на ЦСКА основният въпрос е свързан с Жоел Цварц. Нападателят получи болезнен удар в глезена при загубата с 1:2 от Панатинайкос в Лигата на конференциите. Той остана на терена до края, но участието му срещу Левски не е потвърдено.

Цварц вече беше възстановен от мускулна травма в дясното бедро и се завърна в игра именно срещу Панатинайкос. Нидерландецът е сред водещите реализатори на ЦСКА, а на 9 септември вкара два гола при победата с 4:2 над Левски за Суперкупата.

Извън сметките остава Лео Перейра, който лекува тежка травма. При липса на Цварц атаката на „червените“ вероятно ще бъде водена от Сантяго Годой, но окончателният избор на Маркус Гиздол ще стане ясен със стартовите състави.

Така и двата отбора влизат в дербито след европейски мачове и с непълна яснота около състава. Потвърдено е, че Левски няма да разчита на Митков и Кирилов, докато при Сержиньо, Бурас и Цварц решението трябва да бъде взето непосредствено преди началото.

Източници: novsport.com, taralej.bg, gol.bg


София / България
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