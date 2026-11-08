Левски без Бурас, Сержиньо и Камдем в дербито с ЦСКА днес

Левски ще бъде без Акрам Бурас, Сержиньо и Оливер Камдем в дербито с ЦСКА. Старши треньорът Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача от 13-ия кръг на efbet Лига.
Бурас и Сержиньо са сред основните отсъстващи за „сините“, а Камдем също няма да бъде на разположение на треньорския щаб за сблъсъка в София.
22-ма футболисти попаднаха в групата
Веласкес ще разчита на Светослав Вуцов и Огнян Владимиров, както и на Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов и Майкон.
В списъка са още Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Адриан Райчев, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа и Мустафа Сангаре.
- Светослав Вуцов
- Огнян Владимиров
- Алдаир
- Хевертон
- Кристиан Димитров
- Кристиан Макун
- Никола Серафимов
- Петко Христов
- Майкон
- Алекс Сентейес
- Гашпер Търдин
- Мехди Мубарик
- Марко Груич
- Мазир Сула
- Евертон Бала
- Давид Кусо
- Армстронг Око-Флекс
- Адриан Райчев
- Рейналдо
- Стивън Стоянчов
- Хуан Переа
- Мустафа Сангаре
Източник: sportal.bg
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1 Само Левски
14:13 08.11.2026