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Левски без Бурас, Сержиньо и Камдем в дербито с ЦСКА днес

Левски без Бурас, Сержиньо и Камдем в дербито с ЦСКА днес

8 Ноември, 2026 14:08 467 1

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  • сержиньо-
  • efbet лига

Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за дербито от 13-ия кръг на efbet Лига

Левски без Бурас, Сержиньо и Камдем в дербито с ЦСКА днес - 1
Снимка: Факти.БГ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Левски ще бъде без Акрам Бурас, Сержиньо и Оливер Камдем в дербито с ЦСКА. Старши треньорът Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача от 13-ия кръг на efbet Лига.

Бурас и Сержиньо са сред основните отсъстващи за „сините“, а Камдем също няма да бъде на разположение на треньорския щаб за сблъсъка в София.

22-ма футболисти попаднаха в групата

Веласкес ще разчита на Светослав Вуцов и Огнян Владимиров, както и на Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов и Майкон.

В списъка са още Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Адриан Райчев, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа и Мустафа Сангаре.

  • Светослав Вуцов
  • Огнян Владимиров
  • Алдаир
  • Хевертон
  • Кристиан Димитров
  • Кристиан Макун
  • Никола Серафимов
  • Петко Христов
  • Майкон
  • Алекс Сентейес
  • Гашпер Търдин
  • Мехди Мубарик
  • Марко Груич
  • Мазир Сула
  • Евертон Бала
  • Давид Кусо
  • Армстронг Око-Флекс
  • Адриан Райчев
  • Рейналдо
  • Стивън Стоянчов
  • Хуан Переа
  • Мустафа Сангаре

Източник: sportal.bg


София / България
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