Левски без Бурас, Сержиньо и Камдем в дербито с ЦСКА днес

Левски ще бъде без Акрам Бурас, Сержиньо и Оливер Камдем в дербито с ЦСКА. Старши треньорът Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача от 13-ия кръг на efbet Лига.

Бурас и Сержиньо са сред основните отсъстващи за „сините“, а Камдем също няма да бъде на разположение на треньорския щаб за сблъсъка в София.

22-ма футболисти попаднаха в групата

Веласкес ще разчита на Светослав Вуцов и Огнян Владимиров, както и на Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов и Майкон.

В списъка са още Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Адриан Райчев, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа и Мустафа Сангаре.

Светослав Вуцов

Огнян Владимиров

Алдаир

Хевертон

Кристиан Димитров

Кристиан Макун

Никола Серафимов

Петко Христов

Майкон

Алекс Сентейес

Гашпер Търдин

Мехди Мубарик

Марко Груич

Мазир Сула

Евертон Бала

Давид Кусо

Армстронг Око-Флекс

Адриан Райчев

Рейналдо

Стивън Стоянчов

Хуан Переа

Мустафа Сангаре

Източник: sportal.bg