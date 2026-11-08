Лъв напада Мелани Грифит по време на снимки

На екрана лъвовете в „Рев“ не са специални ефекти, а реални животни, които се движат между актьорите. Именно по време на снимките на този филм 19-годишната тогава Мелани Грифит е нападната два пъти, а вторият инцидент оставя сериозни наранявания по лицето ѝ.

Филмът е замислен от майката на Грифит Типи Хедрен и нейния тогавашен съпруг Ноел Маршал. Снимките започват през 1976 година и продължават до 1981-а. В продукцията участват повече от 100 диви животни, сред които лъвове, тигри, леопарди и слонове.

Атаката срещу актрисата

Според разказа на Джон Маршал, син на Ноел Маршал и участник във филма, Грифит първо е нападната, когато лъв захваща косата ѝ с уста. По-късно лъвица разкъсва лицето ѝ. CBS News съобщава, че нараняванията са наложили над 100 шева и реконструктивна операция.

В интервю за Guardian от 1982 година самата Мелани Грифит описва атмосферата на снимачната площадка с думите: „Чувствах се като агне, водено на заколение.“ Актрисата е израснала сред големи котки и разказва, че е отгледала десет лъва. Тя обаче признава, че близостта с животните не е означавала сигурност.

„Тя не искаше да ме нарани“, казва Грифит за лъвицата, която я напада. По думите ѝ след години живот около лъвове е забравила, че трябва постоянно да бъде предпазлива.

Пет години снимки и десетки ранени

„Рев“ е заснет като приключенска история за семейство, попаднало сред големи хищници, но реалността зад камерата се оказва не по-малко опасна. CBS News съобщава за десетки нападения над актьори и членове на екипа. Джон Маршал определя продукцията като „вероятно най-опасния филм“, в който е участвал.

Самата Типи Хедрен получава тежки травми, сред които счупване на крака след падане от слон и рана на главата от лъв. Операторът Ян де Бонт също е сериозно ранен и получава множество шевове по скалпа.

Снимките, планирани първоначално за девет месеца, се проточват пет години. За да продължат работата, Хедрен и Маршал продават 600 акра от имота си. Филмът излиза извън САЩ през 1981 година, но американските зрители го виждат по кината едва през 2015-а.

От филмовата площадка до убежището за котки

След преживяното Типи Хедрен насочва усилията си към защитата на големите котки. През 1983 година тя основава резервата „Шамбала“ в Калифорния, който приема животни, станали жертва на лошо отношение, пренебрежение или неподходящо отглеждане.

Така историята на „Рев“ остава едновременно филмово наследство и предупреждение за риска от превръщането на диви хищници в домашни или снимачни партньори. В продукцията животните изглеждат свободни, но зад кадър тази свобода струва тежки травми на хората, които застават на пътя им.

Източници: tialoto.bg, theguardian.com, cbsnews.com