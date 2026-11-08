Реал Мадрид е най-фаулираният отбор в Ла Лига

Реал Мадрид оглавява класацията за най-фаулиран отбор в Ла Лига през сезон 2026/2027. Срещу футболистите на Жозе Моуриньо са отсъдени 171 нарушения в първите 12 кръга, което прави средно по 14,2 фаула на мач.

Последният двубой срещу Валенсия допълнително увеличи показателя. Мадридчани спечелиха с 3:0 на „Местайя“, но съдията отсъди 26 нарушения в тяхна полза. Това е най-големият брой фаулове срещу Реал Мадрид в един мач от началото на сезона в испанското първенство.

Расинг Сантандер и Севиля следват мадридчани

Расинг Сантандер заема второто място в класацията със 161 нарушения в своя полза, а Севиля е трети със 155. Разликата с преките конкуренти на Реал Мадрид също е значителна. Срещу Атлетико Мадрид са отсъдени 113 нарушения, докато срещу шампиона Барселона те са 108.

Бернардо Силва: Беше тежък двубой

След победата над Валенсия Бернардо Силва коментира твърдата игра на домакините. „Беше тежък двубой в напрегната атмосфера срещу отбор, който залага изцяло на агресията“, заяви офанзивният халф пред медиите.

Силва добави, че съдията е позволил на Валенсия да играе с много твърдост и агресия, което според него е усложнило задачата на Реал Мадрид, въпреки убедителния успех с 3:0.

Източник: sportal.bg