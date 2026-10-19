Манчестър Сити може да прекара два сезона в Чемпиъншип

Манчестър Сити може да бъде изваден от Висшата лига за два сезона, ако бъде наложен разглежданият от британски медии вариант за сериозно отнемане на точки и голяма финансова глоба. Според Daily Mail първата санкция би могла да доведе до изпадане на шампионите в Чемпиъншип, а допълнително наказание през следващия сезон да ги задържи във второто ниво на английския футбол.

Това е предполагаем сценарий, а не обявено решение. Размерът и формата на санкцията срещу клуба все още не са потвърдени от Висшата лига или от независимата комисия.

На 29 септември независима комисия призна Манчестър Сити за виновен по 114 от общо 115 обвинения, свързани с финансовите правила на Висшата лига. Делото обхваща девет сезона, а комисията потвърди всички обвинения за сериозни нарушения на финансовите изисквания и три от четири обвинения, че клубът не е съдействал на разследването.

Висшата лига заяви, че констатациите се отнасят до предполагаемо неправилно представяне на финансови данни и нарушения, свързани с приходите и разходите на клуба. Случаят е отделен от санкцията, която предстои да бъде определена.

Манчестър Сити подаде жалба на 1 октомври. В официално изявление клубът заяви, че решението съдържа „съществени грешки по отношение на закона, принципите и фактите“ и го определи като ненадеждно.

Така производството има две отделни фази: обжалване на констатациите за нарушенията и последващо определяне на наказанието. По данни на Асошиейтед прес засега няма яснота дали санкция може да бъде наложена, преди да приключи процедурата по жалбата.

Според публикацията на британското издание Daily Mail най-вероятният вариант е отнемане на точки, достатъчно голямо, за да гарантира изпадането на Манчестър Сити, комбинирано със значителна глоба. Допълнително отнемане на точки през следващия сезон би могло да попречи на бързото завръщане в елита.

Изданието посочва още, че директно изпращане на клуба в Лига 2, което би означавало отпадане от професионалния футбол, изглежда малко вероятно. Твърдението за възможно наказание в два етапа обаче остава непотвърдено от компетентните органи.

Не е потвърдено и как би се процедирало при санкция по средата на сезона. Това включва въпроса дали резултатите на Манчестър Сити ще бъдат запазени или анулирани. Следващите ключови решения са свързани с жалбата на клуба и с определянето на окончателното наказание.