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Патрик-Габриел Галчев: В Левски има прекалено много чужденци

Патрик-Габриел Галчев: В Левски има прекалено много чужденци

20 Октомври, 2026 11:29 533 9

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  • футбол

Всичко, което се случва в Левски е резонно

Патрик-Габриел Галчев: В Левски има прекалено много чужденци - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът Патрик-Габриел Галчев говори по разнообразни теми, свързани с българския футбол. Той обърна внимание на липсата на местни футболисти в родните грандове.

“Всичко, което се случва в Левски е резонно. За двете години, в които не съм в клуба, доколкото разбирам, тотално е променено всичко. Работено е пет години това да се случи, резонно е. Но най-лошото нещо е, че са само чужденци. Събират ги от различни държави, преминали през европейски школи, затова българският футбол е на това дередже. Знаем Левски и ЦСКА с какво са били на пиадестал в България – заради качествените българи. Според мен в Левски има прекалено много чужденци, но явно българите не сме достатъчно добри, за да ни се дава шанс. Със сигурност на българите в съблекалнята не им е приятно, но това е действителността. Какво пречи ли? Със сигурност идва първо от футболиста, няма да говорим празни приказки.

Има и друго обаче, което ни смачква, някой от чужденците се прави на контузен, не му се тренира, тренираш ти като куче, както се казва, чужденецът решава, че му пак му се играе, връща се и на другия ден е титуляр. Това смачква българина. А българинът ще даде много повече на клуба, защото знае какво значи този клуб. Трябва да има повече доверие в българина и българинът да показва, че трябва да е там. По мое време със сигурност колективът беше на по-високо ниво, особено при Мъри Стоилов, нивото беше уникално, гръбнакът беше от българи. Преди го карахме повече на колектив и на един-двама, които има повече класа.

Босненците си знаят – качеството на футбола там е по-ниско от това в България, но си държат на тяхното, не те приемат като чужденец, а като един от тях, но ако стане някакъв спор, си защитават себе си и дотам. Всички говорят за грешката на Светльо, но ако не беше Светльо, можеше да свърши и при по-голям резултат този мач. Левски беше по-качественият отбор спрямо НЕК Наймеген”, заяви Патрик-Габриел Галчев в “Студио дерби”.


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  • 7 Е то в Цска

    0 0 Отговор
    Последните мачове са нула 0 българите. В Левски поне вратар и защитник са оснвони играчи, но и те куцат, за това не се вкарват българи. Защитника и капитан на Левски изобщо не си дава зор да тича.

    12:02 20.10.2026

  • 8 Стефан-Том Йовчев

    1 0 Отговор
    Вижда се, че е готов за младежкия на Реал Мадрид.

    12:17 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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