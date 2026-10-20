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Потвърдиха наказанията на братя Братоеви

Потвърдиха наказанията на братя Братоеви

20 Октомври, 2026 21:44 768 0

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Дея Спорт ще трябва да пренарежда състава си за предстоящите ключови сблъсъци

Потвърдиха наказанията на братя Братоеви - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Апелативната комисия към Българската федерация по волейбол (БФВ) потвърди наложените от Дисциплинарната комисия санкции на ключовите състезатели на Дея Спорт — Георги и Валентин Братоеви. Тъй като решението на Апелативната комисия е окончателно и не подлежи на последващо обжалване, и двамата волейболисти пропускат следващите два мача на тима си от държавните първенства.

По отношение на Валентин Братоев, комисията потвърди изцяло първоначалната санкция — лишаване от състезателни права за 2 срещи от календара на БФВ и парична глоба в размер на 1000 евро.

При Георги Братоев бе извършена преквалификация на дисциплинарното нарушение. Органът официално го определи като "опит за физическа саморазправа с противников състезател чрез навлизане на игрището и замахване за удар". Въпреки промяната в правната квалификация на провинението, крайният размер на наказанието остава непроменен — спиране на състезателните права за 2 мача и глоба от 1500 евро.

С това решение Дея Спорт ще трябва да пренарежда състава си за предстоящите ключови сблъсъци от националния шампионат без опитното дуо в редиците си.


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