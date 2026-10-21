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Огромен удар за ПСЖ: Кварацхелия е със скъсана връзка, Дембеле и Маркиньос също са контузени

Огромен удар за ПСЖ: Кварацхелия е със скъсана връзка, Дембеле и Маркиньос също са контузени

21 Октомври, 2026 16:04 571 0

  • пари сен жермен-
  • хвича кварацхелия-
  • усман дембеле-
  • маркиньос-
  • шампионска лига

25-годишният грузински национал е получил тежката травма по време на двубоя срещу Барселона

Огромен удар за ПСЖ: Кварацхелия е със скъсана връзка, Дембеле и Маркиньос също са контузени - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен получи сериозен кадрови удар след победата с 4:2 над Барселона в Шампионската лига. Френският гранд официално потвърди, че Хвича Кварацхелия е със скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и ще се подложи на операция в близките дни.

25-годишният грузински национал е получил тежката травма по време на двубоя срещу каталунците. Контузията е сериозен проблем за парижани, които ще трябва да се справят без един от ключовите си атакуващи футболисти за продължителен период. Точният срок за възстановяването му не беше обявен в официалното съобщение на клуба.

Проблемите за ПСЖ обаче не се ограничават само до Кварацхелия. Двама други важни играчи на тима – Усман Дембеле и капитанът Маркиньос, също са получили травми в срещата с Барселона.

От парижкия клуб съобщиха, че Дембеле е с контузия в лявото бедро. Френският национал ще премине през необходимото лечение през следващите седмици, като засега не е посочена конкретна дата за завръщането му на терена.

Капитанът Маркиньос също ще трябва да се възстановява, след като е получил травма в дясното бедро. Бразилският защитник ще бъде подложен на лечение през следващите седмици, уточниха от ПСЖ.

Така парижани се изправят пред сериозни кадрови затруднения след европейския сблъсък с Барселона. Загубата на Кварацхелия, Дембеле и Маркиньос може да се отрази на представянето на отбора в следващите мачове, докато медицинският щаб работи по възстановяването на тримата футболисти.


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