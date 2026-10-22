Моуриньо остана впечатлен от Реал Мадрид: „Доволен съм, но Куртоа не заслужаваше да получи гол“

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо изрази задоволството си от представянето на своя отбор след убедителната победа с 4:1 над РБ Лайпциг в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Португалският специалист похвали футболистите си за промяната в темпото след почивката, но съжали за допуснатото попадение във вратата на Тибо Куртоа.

„Доволен съм от видяното. През първата част играхме в по-ниско темпо, но след като сменихме скоростта, всичко на терена се промени. Единственото, което не ми хареса, беше допуснатият гол. Куртоа не заслужаваше да инкасира попадение след всички тези великолепни спасявания“, коментира наставникът.

Моуриньо обърна внимание и на силните страни на германския съперник, като подчерта опасността, която Лайпциг е създавал по десния фланг. Въпреки това Реал успя да наложи волята си и да прибави нови три точки към актива си в турнира.

След третия си успех в надпреварата мадридчани имат девет точки и са в добра позиция за продължаване напред. Според Моуриньо обаче отборът все още има работа, ако иска да си осигури директно класиране за осминафиналите.

„Съперникът игра силно, а десният им фланг действаше изключително остро. В момента имаме девет точки и сме съвсем близо до продължаване напред, но остава още път до границата от 15 точки, гарантираща директно място в осминафиналите“, заяви той.

Португалецът предупреди и за предстоящата визита в Атина, която ще бъде последвана само два дни по-късно от гостуване във Валенсия. Натоварената програма поставя сериозни изисквания към състава, но треньорът е наясно, че няма възможност за промяна на календара.

Моуриньо обясни и решението си да пусне Диоманде в игра, като уточни, че изборът му е бил продиктуван изцяло от нуждите на конкретния двубой, а не от мисълта за предстоящото Ел Класико.

„Целта ми беше да внеса промяна по десния фланг, а в края на двубоя той внесе нужната свежест и скорост“, разкри наставникът.

Специални похвали получи и Винисиус Жуниор. Бразилецът е впечатлил треньора не само с действията си в атака, но и с работата си в защита. Моуриньо отбеляза, че футболистът е бил близо до отбелязването на изключително красив гол.

На въпрос дали Винисиус е останал разочарован от нещо в мача, специалистът отговори, че само самият играч може да даде точен отговор. Той обаче подчерта, че лично е доволен от представянето на бразилеца.

Убедителният успех над РБ Лайпциг затвърди добрата позиция на Реал Мадрид в Шампионската лига, но пред отбора предстоят нови сериозни изпитания както на европейската сцена, така и в испанското първенство.