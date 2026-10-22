Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив с жест към феновете

Локомотив Пловдив с жест към феновете

22 Октомври, 2026 15:02 439 2

  • билети-
  • локомотив пловдив-
  • първа лига-
  • цени-
  • славия-
  • мач-
  • футбол

"Черно-белите" ще посрещнат столичния Славия в понеделник - 26 октомври

Локомотив Пловдив с жест към феновете - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От ръководството на Локомотив Пловдив информираха, че след проведени разговори с голяма част от феновете и с цел осигуряване на максимална посещаемост на предстоящия мач със Славия, е взето решение за намаляване на цените на билетите за стадиона както следва:

Трибуна “Бесика” – 8 евро

Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 4 евро

Южна трибуна – 8 евро

Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 4 евро

Трибуна „Спортклуб“ – 12 евро

Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 6 евро

"Това решение е знак за нашето желание да сме по‑близо до вас и да отворим вратите на стадиона за повече привърженици. Знаем, че силата на нашия клуб се крие не само в играчите на терена, но и в нас - в онези, които го подкрепят с гласовете си от трибуните, както и с финансовата си подкрепа в тези трудни моменти. Всеки закупен билет, всеки малък принос е стъпка напред за нашия Локомотив!", написаха от клуба.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крушенски

    1 0 Отговор
    Б група

    15:42 22.10.2026

  • 2 нормален

    1 0 Отговор
    Пуснете още виртуални билети , че свършиха .

    15:52 22.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове