Зидан потвърди: Мбапе пропуска мача с Италия

Килиан Мбапе ще пропусне гостуването на Франция срещу Италия в Лигата на нациите. Това потвърди селекционерът Зинедин Зидан, който уточни, че нападателят изпитва лек дискомфорт в задната част на бедрото и няма да бъде рискуван на „Сан Сиро“.

„Той ще пропусне мача утре, усетил е лека болка и няма да поемаме риск“, заяви Зидан. Срещата в Милано е от петия кръг на турнира и започва в 21:45 часа българско време.

Капитанът на Франция не участва в последната групова тренировка преди двубоя с Италия. Вместо това той се е подложил на терапия, което засили съмненията около участието му в ключовия мач.

Мбапе вече е пропуснал предишни срещи на националния отбор заради контузия, а завръщането му в състава за този лагер трябваше да даде допълнителна опция в атаката на Франция. Зидан обаче заяви, че се надява нападателят да бъде възстановен за следващия двубой срещу Турция на 15 ноември.

Франция води в групата с 10 точки след четири мача. Италия има 7 точки, а Белгия е с 6. Победа в Милано ще постави отбора на Зидан в силна позиция за класиране за четвъртфиналите.

Селекционерът коментира и множеството отсъстващи футболисти. „Аз избирам играчите и понякога се случват неща, които не можем да контролираме. Периодът през ноември, с мачовете от първенството и Шампионската лига, трябва да бъде приет. Това е жалко, а за треньора е ужасно, но нямаме избор“, каза Зидан.

Заради отсъствието на Мбапе в състава е повикан Сени Майоло. За него Зидан заяви: „Харесва ми всичко в него, харесвам техниката му и това, което предлага.“

Около френския лагер се появиха и публикации за напрежение между Мбапе и новия селекционер. Те бяха свързани с решението Мбапе да бъде използван по лявото крило, докато централната позиция в атаката бъде поверена на Усман Дембеле. Зидан обаче посочи физическия проблем като причина за отсъствието на капитана срещу Италия.

Източници: actualno.com, afp.com