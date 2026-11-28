Бившият френски национал Жером Ротен поиска доживотни забрани за достъп до стадионите за замесените в инцидентите с привърженици на Левски в Марсилия. Проявите се случиха около мача между Олимпик Марсилия и българския клуб, спечелен от домакините с 1:0 в петия кръг на Лига Европа.

Ротен определи случилото се на стадион „Велодром“ като „срамно“ и призова за най-тежките възможни санкции. „Полагаме толкова много усилия, за да останат подобни кадри и прояви в миналото. Това е срамно. Не знаем какви ще бъдат последствията, но ще бъдат наказани много тежко“, заяви бившият полузащитник.

Ротен предупреди за последствията за футболистите

Според Ротен наказанията не трябва да се ограничават до отделни глоби или временни ограничения. Той настоя замесените лица да получат доживотна забрана за посещение на футболни срещи, но предупреди, че евентуалните санкции за клуба могат да засегнат и играчите.

„Надявам се да им бъде наложена доживотна забрана, но това няма да реши всички проблеми. Футболистите ще бъдат ощетени, защото ще играят без привърженици. Това е черна вечер“, каза Ротен. Той подчерта, че сигурността трябва да бъде гарантирана за всеки зрител, независимо кой отбор подкрепя.

УЕФА започна дисциплинарна проверка

УЕФА осъди сериозните прояви на насилие и безредици около мача между Олимпик Марсилия и Левски и назначи дисциплинарни инспектори. Те трябва да установят фактите и обстоятелствата по случая, след което се очаква решение за възможните санкции.

По данни на Ройтерс при сблъсъците са били ранени 11 български привърженици, като петима са били откарани в болница. Агенцията съобщи още, че френски и български представители са осъдили насилието.

Окончателните наказания за клуба и отделните участници все още не са обявени. До решението на дисциплинарните органи призивът на Ротен остава политическа и обществена позиция, а не наложена санкция.

Източници: focus-news.net, internazionale.it