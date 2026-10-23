Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона търси нов защитник през януари

Барселона търси нов защитник през януари

23 Октомври, 2026 07:59 693 0

  • барселона-
  • селекция-
  • футбол

Каталунците ще опитат да решат проблем с дълбочината в центъра на отбраната, като приоритет е привличането на левичар за схемата на Ханзи Флик

Барселона търси нов защитник през януари - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона планира да привлече централен защитник през зимния трансферен прозорец. Според испанското издание “Fichajes” спортният директор Деко и ръководството вече подготвят ход, с който да запълнят празнина в състава, останала нерешена през лятото.

Поражението с 2:4 от Пари Сен Жермен във вторник показа колко уязвима може да бъде защитата на каталунците, когато липсват достатъчно варианти за ротация. Срещу европейския шампион отборът на Ханзи Флик допусна четири гола, а ограничените възможности в центъра на отбраната се превърнаха в един от основните проблеми на гостите.

Именно затова Барселона ще се върне към търсенето на нов бранител през януари. Според “Fichajes” клубът има спешна нужда да реши въпрос, който не успя да адресира в летния трансферен прозорец. Приоритетът е ясен – привличане на централен защитник, който играе с левия крак и може да даде на Флик повече възможности при изграждането на защитната линия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове