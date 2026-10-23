Барселона търси нов защитник през януари

Барселона планира да привлече централен защитник през зимния трансферен прозорец. Според испанското издание “Fichajes” спортният директор Деко и ръководството вече подготвят ход, с който да запълнят празнина в състава, останала нерешена през лятото.

Поражението с 2:4 от Пари Сен Жермен във вторник показа колко уязвима може да бъде защитата на каталунците, когато липсват достатъчно варианти за ротация. Срещу европейския шампион отборът на Ханзи Флик допусна четири гола, а ограничените възможности в центъра на отбраната се превърнаха в един от основните проблеми на гостите.

Именно затова Барселона ще се върне към търсенето на нов бранител през януари. Според “Fichajes” клубът има спешна нужда да реши въпрос, който не успя да адресира в летния трансферен прозорец. Приоритетът е ясен – привличане на централен защитник, който играе с левия крак и може да даде на Флик повече възможности при изграждането на защитната линия.