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Барселона набеляза защитник на Манчестър Сити за заместник на Балде

Барселона набеляза защитник на Манчестър Сити за заместник на Балде

11 Ноември, 2026 18:05 520 0

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Каталунците се нуждаят от сериозни постъпления от продажба на футболисти

Барселона набеляза защитник на Манчестър Сити за заместник на Балде - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона вече проучва възможностите за привличане на нов ляв защитник, тъй като раздялата с Алехандро Балде може да се осъществи още през зимния трансферен прозорец. Каталунците се нуждаят от сериозни постъпления от продажба на футболисти, а испанският бранител не влиза в плановете на наставника Ханзи Флик.

Според каталунското издание „Спорт“ една от трансферните цели на клуба е Раян Аит-Нури от Манчестър Сити. Алжирският национал също не получава достатъчно игрово време, което може да отвори вратата за негово напускане на „Етихад“.

Аит-Нури се присъедини към английския шампион през лятото на 2025 година. Тогава Манчестър Сити плати на Уулвърхамптън 31 милиона паунда за правата му. През настоящия сезон обаче защитникът има само четири участия, без нито едно във Висшата лига.

В Барселона са убедени, че 25-годишният футболист притежава качества, с които може да се впише успешно в игровия модел на Флик. Особено ценено от каталунците е умението му да се включва активно в атакуващите действия – ключово изискване към крайните защитници в системата на германския специалист.

Интересът към алжиреца обаче не идва единствено от „Камп Ноу“. Според информации в английската преса Манчестър Юнайтед също следи ситуацията около него и може да се включи в битката за подписа му през януари.

Финансовите условия остават основната пречка пред евентуалното преминаване на Аит-Нури в Барселона. Манчестър Сити предпочита да се раздели с играча чрез директна продажба или наем с опция за закупуване, докато каталунците не са склонни да поемат сериозни финансови ангажименти.


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