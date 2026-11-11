Субименди сложи край на спекулациите: Нямам намерение да напускам Арсенал

Халфът на Арсенал Мартин Субименди категорично отрече появилите се информации, че може да напусне лондонския клуб по време на зимния трансферен прозорец. 27-годишният испански национал подчерта, че е концентриран върху изявите си при „артилеристите“ и е готов да се бори за мястото си в състава на Микел Артета.

В интервю за испанското издание „Марка“ халфът изрази изненада от трансферните слухове и призова за повече внимание към подобни публикации.

„Честно казано, понякога и аз се изненадвам от пресата. Разбирам, че наближава зимният трансферен прозорец и се появяват различни слухове, но смятам, че трябва да бъдем по-внимателни с информацията, която се публикува. Всеки футболист играе за определен клуб и това трябва да се уважава. Прочетох, че съм близо до трансфер, но това изобщо не е вярно“, заяви Субименди.

Испанецът разкри още, че е провел разговор с мениджъра Микел Артета още в началото на сезона. Наставникът го е предупредил, че след новите попълнения конкуренцията в отбора ще бъде сериозна и възможности за изява ще има за всички футболисти.

„Разбирам ситуацията, защото според мен сме сред петте най-добри отбора в Европа. Аз също съм част от конкуренцията, която прави получаването на игрово време толкова трудно. Търпелив съм и успявам да открия положителната страна на нещата“, допълни полузащитникът.

Субименди пристигна в Арсенал през лятото на 2025 година, но през настоящата кампания все още не успява да се утвърди като неизменен титуляр. До момента испанецът е записал 12 участия във всички турнири, като само в три от тях е започнал от първата минута.

Въпреки ограниченото игрово време халфът няма намерение да търси ново предизвикателство и е готов да продължи битката за място в състава на Арсенал.