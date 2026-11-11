Новини
Спорт »
Световен футбол »
Субименди сложи край на спекулациите: Нямам намерение да напускам Арсенал

Субименди сложи край на спекулациите: Нямам намерение да напускам Арсенал

11 Ноември, 2026 17:31 294 0

  • мартин субименди-
  • арсенал-
  • микел артета-
  • висша лига-
  • трансфери-
  • испания-
  • футбол

27-годишният испански национал подчерта, че е концентриран върху изявите си при „артилеристите“

Субименди сложи край на спекулациите: Нямам намерение да напускам Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Халфът на Арсенал Мартин Субименди категорично отрече появилите се информации, че може да напусне лондонския клуб по време на зимния трансферен прозорец. 27-годишният испански национал подчерта, че е концентриран върху изявите си при „артилеристите“ и е готов да се бори за мястото си в състава на Микел Артета.

В интервю за испанското издание „Марка“ халфът изрази изненада от трансферните слухове и призова за повече внимание към подобни публикации.

„Честно казано, понякога и аз се изненадвам от пресата. Разбирам, че наближава зимният трансферен прозорец и се появяват различни слухове, но смятам, че трябва да бъдем по-внимателни с информацията, която се публикува. Всеки футболист играе за определен клуб и това трябва да се уважава. Прочетох, че съм близо до трансфер, но това изобщо не е вярно“, заяви Субименди.

Испанецът разкри още, че е провел разговор с мениджъра Микел Артета още в началото на сезона. Наставникът го е предупредил, че след новите попълнения конкуренцията в отбора ще бъде сериозна и възможности за изява ще има за всички футболисти.

„Разбирам ситуацията, защото според мен сме сред петте най-добри отбора в Европа. Аз също съм част от конкуренцията, която прави получаването на игрово време толкова трудно. Търпелив съм и успявам да открия положителната страна на нещата“, допълни полузащитникът.

Субименди пристигна в Арсенал през лятото на 2025 година, но през настоящата кампания все още не успява да се утвърди като неизменен титуляр. До момента испанецът е записал 12 участия във всички турнири, като само в три от тях е започнал от първата минута.

Въпреки ограниченото игрово време халфът няма намерение да търси ново предизвикателство и е готов да продължи битката за място в състава на Арсенал.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове