Левски се оглежда за нападател и крило

Лятната селекция на Левски скоро завърши, но работата по подсилване на състава не спира дори и за секунда, като в клуба се оглеждат за нападател и крило, пише "Мач Телеграф".

Зимният трансферен прозорец ще бъде ключов за амбициите на „сините“ за защита на шампионската титла. Именно тогава ще приключат последните кръгове от редовния сезон и ще започне плейофната фаза, в която всеки мач е с цената на 6 точки.

Към момента Левски разполага с нужната дължина, а скоро, когато всички са на разположение, Веласкес няма да има никакви проблеми с ротациите.

Въпросът е дали ще настъпят нови такива от сгъстения цикъл от мачове, но мисли в тази посока са като да стреляш в тъмното. Истината е такава, че „сините“ няма да срещнат затруднения в печеленето на точки от тимовете извън топ 6, ако включим в това число Ботев Пд и Арда.

Селекцията е процес, който винаги е на дневен ред, особено когато целта на клуба е да се развива, а не да преживява.

Левски има истинска конкуренция в средата на терена. Сержиньо, Мубарик, Груич допълнително увеличиха възможната тройка в средата на терена като освен тях опции са Търдин, Бурас и Митков. Всички те са качествени футболисти, което навява на мисълта, че там няма да се търси подсилване. Преди началото на евроучастието Георги Костадинов заяви, че селекцията през зимата ще е по-скромна, а целта е да се вдигне класата на тима драстично.