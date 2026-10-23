Антонио Конте отрече преговори на фона на слуховете за Юнайтед

Антонио Конте отрече да води преговори в напреднал етап с който и да е клуб на фона на спекулациите, че може да замени Майкъл Карик начело на Манчестър Юнайтед.

Италианският треньор публикува изявление в Инстаграм, без да споменава конкретно английския клуб. „Името ми се свързва с редица клубове, но към момента няма преговори, които да са в напреднал етап“, написа Конте.

Той добави, че след успешния си период в Наполи ще отдели необходимото време, за да реши кога да се върне към треньорската професия. Конте отхвърли и публикациите за конкретни финансови претенции, искане за пълен контрол върху спортните решения и опасения, свързани с неговия „силен характер“.

Според италианския вестник „Ла Република“ Манчестър Юнайтед е проучвал възможността да привлече Конте след тежкото начало на сезона. Медията твърди, че специалистът е искал свобода на действие на трансферния пазар, участие в изграждането на състава и право да избира хората, които да го подпомагат в щаба.

Тези твърдения са в основата на последвалото изявление на Конте. „Ако възникне конкретна възможност, тогава ще бъде моментът да проведа разговори със съответния клуб и да обсъдя условията на евентуално споразумение“, посочи италианецът.

„Ла Република“ съобщи, че между Конте и Манчестър Юнайтед е имало контакти, но също така подчерта, че споразумение не е постигнато. Твърденията за разговори не са потвърдени от английския клуб.

Позицията на Майкъл Карик е подложена на натиск след загубата с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Според „Скай Спортс“ Манчестър Юнайтед няма победа в седем последователни мача във всички турнири, а клубните ръководители обсъждат бъдещето на треньорския щаб.

Въпреки това Карик ще води отбора в домакинството срещу Борнемут на 25 октомври. „Скай Спортс“ посочва Юлиан Нагелсман като един от фаворитите при евентуална треньорска смяна, докато Конте остава сред имената, свързвани с поста.

На този етап няма официално решение за бъдещето на Карик, нито потвърждение, че Манчестър Юнайтед е започнал преговори с Конте. Самият италианец заяви, че всички твърдения за изискванията му и професионалното му бъдеще остават спекулации, докато не се появи конкретна възможност.