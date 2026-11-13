Джак Грийлиш се извини на феновете на Евертън за отсъствието си от състава през последните седмици. Футболистът заяви, че отново тренира с отбора и очаква да се върне на терена с екипа на клуба.

Грийлиш не беше включен в групата за мача от Купата на лигата срещу Нюкасъл, спечелен от Евертън с 3:1. По информации на различни медии причината е било неразрешено отсъствие от тренировка, което е било обяснено като нарушение на дисциплината.

След двубоя за Купата на лигата Грийлиш не игра и в срещата от Висшата лига срещу Нюкасъл, завършила с победа за Евертън с 1:0. Той не попадна в състава и за мача срещу Ковънтри, като и в двата случая причината беше посочена като недостатъчна физическа готовност.

„Искам да се извиня на феновете и на всички в клуба, че не можах да помогна на отбора“, написа Грийлиш.

Футболистът добави, че му харесва да играе за Евертън и очаква отново да бъде пред привържениците с фланелката на отбора. Той посочи, че се е върнал при съотборниците си след няколко дни добри тренировки.