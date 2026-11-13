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Зидан след поражението от Италия: Сринахме се след почивката

Зидан след поражението от Италия: Сринахме се след почивката

13 Ноември, 2026 09:42 412 1

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Франция загуби с 1:3 в Милано, а поражението е първо за Зинедин Зидан начело на тима. Селекционерът очаква Килиан Мбапе да се завърне срещу Турция

Зидан след поражението от Италия: Сринахме се след почивката - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Франция допусна първата си загуба при Зинедин Зидан, след като отстъпи с 1:3 на Италия в Милано в мач от Лигата на нациите. Селекционерът отдаде поражението основно на представянето на отбора през второто полувреме и подчерта, че няма да се отказва от игровите си принципи.

„Започнахме двубоя отлично, държахме топката и създадохме изгодни положения“, заяви Зидан. По думите му след почивката Франция е изпитала сериозни затруднения в дефанзивен план.

Селекционерът отхвърли твърдението, че на футболистите му е липсвала смелост срещу Италия. Той посочи, че проблемът е бил в играта без топка и в защитната организация.

„Сринахме се през второто полувреме и нарушихме организацията си“.

Зидан добави, че всички в отбора са се защитавали по-слабо, но това според него е част от процеса на израстване. Той заяви, че грешките ще бъдат анализирани, без да се променят основните игрови принципи на Франция.

Селекционерът обърна внимание и на разликата между създадените положения и реализираните голове. Франция е стигнала до чисти шансове и е уцелила две греди, но не е намерила необходимия завършващ удар.

„Основният ми извод е, че не бяхме на необходимото ниво, когато топката не беше у нас“, каза още Зидан. Според него именно това трябва да бъде коригирано преди следващата среща.

Килиан Мбапе не е играл срещу Италия, тъй като предварителният план е бил да почива в този двубой. Зидан заяви, че очаква капитанът да се появи в игра в неделя, когато Франция ще срещне Турция в последния си мач от груповата фаза.


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